Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden restorasyon tamamlanacak

Sökülen alemin özel bir laboratuvara nakledildiğini aktaran Bozcu, şöyle devam etti: "Bakırdan yapılmış alemin, altın varak işçiliğiyle dış yüzeyindeki altın kaplamalar yenilenecek. Kurşunlar izabeden gelip yerine takıldıktan sonra son olarak alem, Galata Kulesi'nde tepe noktaya takılarak külah etrafındaki çalışmalar tamamlanmış olacak. Bu çalışma genel olarak kulenin dış cephesiyle ilgili bir restorasyon çalışması. Dış cephede de taş, tuğla, derz adı verilen geleneksel bir harç dokusu var. Bunlarla ilgili şu ana kadar gerekli tespit çalışmaları yapıldı. Külahtaki çalışmalar tamamlanıp, 8. kat ziyarete açıldıktan sonra, bunun da en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. İkinci aşamada da dış cephede, duvar yüzeyinde bozulan, düşme riski bulunan, kötü durumdaki unsurların restorasyon ve konservasyon ilkelerine uygun şekilde onarımları yapılacak. Bütün restorasyon çalışmasının göçmen kuşların İstanbul'a dönme tarihi olan nisan sonu öncesinde tamamlanması planlanmıştır."