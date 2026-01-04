  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Göbeklitepe karlar altında: 12 bin yıllık tarih böyle görüntülendi!
DHA Giriş Tarihi:

Göbeklitepe karlar altında: 12 bin yıllık tarih böyle görüntülendi!

Şanlıurfa'da 'tarihin sıfır noktası' olarak kabul edilen 12 bşn yıllık tarihi bulunan Göbeklitepe beyaza büründü. Ortaya çıkan eşzsiz manzara dronla görüntülendi.

#1
Foto - Göbeklitepe karlar altında: 12 bin yıllık tarih böyle görüntülendi!

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’nin çevresi, etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü. Tarihi yapılar ve kar örtüsü bir araya gelince kartpostallık görüntüler oluştu.

#2
Foto - Göbeklitepe karlar altında: 12 bin yıllık tarih böyle görüntülendi!

DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Karla kaplanan Göbeklitepe’de oluşan manzara, dron ile havadan kaydedildi. Havadan çekilen görüntüler, insanlık tarihinin en eski tapınak merkezlerinden birinin kış manzarasını gözler önüne serdi.

#3
Foto - Göbeklitepe karlar altında: 12 bin yıllık tarih böyle görüntülendi!

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölgede, yerli ve yabancı turistler Göbeklitepe’yi ziyaret etmeyi sürdürdü. Ziyaretçiler, kar altındaki tarihi alanı gezerek bol bol fotoğraf çekti.

#4
Foto - Göbeklitepe karlar altında: 12 bin yıllık tarih böyle görüntülendi!

TARİH VE DOĞA BİR ARADA Kar yağışıyla farklı bir görünüme kavuşan Göbeklitepe, hem tarihi dokusu hem de doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

