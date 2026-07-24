Türkiye’nin ulaşım ağına yeni mühür! 1 saatlik yol yarım saate düştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu’nu hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, “Projemiz sayesinde; seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşürdük” dedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu’nu hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, “Projemiz sayesinde; seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşürdük” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu’nu hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “İstanbul, Kocaeli ve Bursa üçgeninin tam merkezinde, Osmangazi Köprüsü’nün bereketiyle büyüyen Yalova; artan sanayi, turizm ve ticaret potansiyeliyle ülkemizin lojistik ve ekonomik kalkınmasında stratejik bir konuma sahiptir. Yaz turizmiyle, şifalı sularıyla, tarihiyle ve gelişen tersaneleriyle ülkemizin parlayan yıldızıdır. Yalova’nın geleceğine güçlü bir nefes katmak, lojistik ve turizm potansiyelini zirveye taşımak adına da ulaşım yatırımlarımıza hız kesmeden, büyük bir aşkla devam ediyoruz. Bugün de sizlerle birlikte Yalova-Armutlu Yolu’nu hizmete açmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.
“24 YIL İÇERİSİNDE TÜNEL UZUNLUĞUMUZU YAKLAŞIK 17 KAT ARTIRDIK” Bakan Uraloğlu, zorlu coğrafyalarda, dağları ve derin vadileri aşarak, doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladıklarını söyledi. Coğrafyanın dayattığı engelleri birer birer aştıklarını da dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bakın, bugün burada yolumuzla birlikte toplam uzunlukları 6 bin 140 metre olan 6 tünel açıyoruz. Bugün toplam tünel uzunluğumuz 868 kilometre; 24 yıl içerisinde tünel uzunluğumuzu yaklaşık 17 kat artırdık. Düşünün ki Yalova’dan girdiğinizde Ordu şehrimize kadar bir daha gökyüzünü görmeden uzanan bir mesafeden; adeta bir yer altı ağından bahsediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman dile getirdiği üzere nereden nereye…”
“YILLIK TOPLAM 260 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ” Açılışı yapılacak yol hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Açılışı için bir araya geldiğimiz Yalova’yı Esenköy ve Armutlu’ya bağlayan toplam 45 kilometrelik güzergahımızın; 2,5 kilometresini bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, Esenköy geçişini oluşturan 10,7 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı çift şeritli yol, 31,8 kilometresini ise sathi kaplamalı yine çift şeritli yol standardında inşa ettik.” dedi. Esenköy yerleşiminden geçen kesimin imar yolları içerisinde kalması nedeniyle de bu bölgede yüksek seviyede trafik yoğunluğu yaşandığını anlatan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“İşte yolun bu kritik noktasını; T-1’den T-6’ya toplam 6 bin 140 metre uzunluğunda 6 adet tünel, 529 metre uzunluğunda 4 adet viyadük, toplam uzunluğu 284 metre olan 5 köprü ve 3 adet hemzemin kavşak ile geçtik. Yol hattını sahil şeridinden uzaklaştırarak yerleşim merkezine uğramaksızın transit geçişi sağladık. Böylece özellikle yaz aylarında turizm yoğunluğu nedeniyle tıkanan sahil kesimini rahatlatarak, çok daha hızlı ve konforlu alternatif bir geçiş oluşturduk. Projemiz sayesinde; seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye ve iklim dostu ulaşıma önemli katkı sunacağız.” Yalova ile Esenköy ve Armutlu arasında ulaşımın çok daha hızlı, güvenli ve konforlu hale geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Önümüzdeki dönemlerde yolun tamamını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek bu konforu daha da arttırmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.
YALOVA GÜNEY ÇEVRE YOLU İLE SEYAHAT SÜRESİ 19 DAKİKADAN 3 DAKİKAYA İNECEK Öğleden sonra da Yalova Güney Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacaklarını ifade eden Uraloğlu, “Bu projemizle de her gün ortalama 24 bin aracın kullandığı Yalova-Çınarcık-Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacağız. Yalova şehir merkezi üzerindeki trafiğin bir bölümünü çevre yoluna aktararak bölgedeki yoğunluğu rahatlatacak turizm merkezlerinin devlet yoluna ve İstanbul-İzmir Otoyolu’na kesintisiz ve hızlı bağlantısını sağlayacağız. 5,9 km uzunluğunda, bölünmüş yol ve bitümlü sıcak karışım standardında tasarladığımız bu yol kapsamında; 4 adet köprü ve 4 altgeçit inşa edeceğiz. Mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolda 3,5 kilometrelik kısalma sağlayacak, seyahat süresini de 19 dakikadan 3 dakikaya indireceğiz.” dedi.
Uraloğlu, söz konusu iki projenin birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu ve bir bütün olarak Yalova’nın ulaşım altyapısını güçlendireceğini söyledi. Uraloğlu, “Böylelikle özellikle dini bayramlar ve yaz tatili dönemlerinde Yalova şehir merkezimizde yaşanan yoğun trafiği de önemli ölçüde rahatlatmış olacağız. Hem ekonomimize güç katacak hem de doğamızı koruyacağız.” şeklinde konuştu.
YALOVA’YA 144 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM VE İLETİŞİM YATIRIMI Yalova’nın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarını da kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Son 24 yılda Yalova’nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 144 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 19 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 85 kilometreye, 23 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol uzunluğunu ise 121 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile Yalova’yı İstanbul’a ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na adeta kapı komşusu yaptık. Yalova-Bursa Yolunda, Soğucak ve Yalova Terminal Köprülü Kavşakları, Yalova Şehir Geçişinde; Dörtyol-Tonami Köprülü Kavşağı, Armutlu Çevre Yolu, Yalova Otogar Köprülü Kavşağı gibi önemli karayolu projelerini tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yalova Güney Çevre Yolu ile birlikte Bursa-Yalova yolumuzun onarım çalışmaları gibi önemli karayolu projemize de devam ediyoruz.”
Sadece karayolu çalışmalarıyla sınırlı kalmadıklarının altını çizen Uraloğlu, “Yalova Yat Limanı ile şehrimizi deniz turizminin önemli merkezlerinden birine dönüştürdük. Çınarcık Balıkçı Barınağı, Armutlu İskelesi, Armutlu Balıkçı Barınağı ve Kapaklı Balıkçı Barınağı gibi önemli projeleri tamamladık. Bugün Yalova’yı 32 faal tersane ve 6 tekne imal yeri ile Türkiye’nin tersanecilik faaliyetlerinin merkezine dönüştürdük. Ayrıca 17 yüzer havuz ve 2 kuru havuz ile Yalova Avrupa’nın en iyi bakım-onarım tersanelerine de sahip tersaneler bölgesi haline getirdik.” dedi.
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