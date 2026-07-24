Türkiye’nin ulaşım ağına yeni mühür! 1 saatlik yol yarım saate düştü

“İşte yolun bu kritik noktasını; T-1’den T-6’ya toplam 6 bin 140 metre uzunluğunda 6 adet tünel, 529 metre uzunluğunda 4 adet viyadük, toplam uzunluğu 284 metre olan 5 köprü ve 3 adet hemzemin kavşak ile geçtik. Yol hattını sahil şeridinden uzaklaştırarak yerleşim merkezine uğramaksızın transit geçişi sağladık. Böylece özellikle yaz aylarında turizm yoğunluğu nedeniyle tıkanan sahil kesimini rahatlatarak, çok daha hızlı ve konforlu alternatif bir geçiş oluşturduk. Projemiz sayesinde; seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye ve iklim dostu ulaşıma önemli katkı sunacağız.” Yalova ile Esenköy ve Armutlu arasında ulaşımın çok daha hızlı, güvenli ve konforlu hale geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Önümüzdeki dönemlerde yolun tamamını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek bu konforu daha da arttırmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.