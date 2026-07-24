'Kazıklanıyorlar' haberleri yok: Türkiye'ye karşı 28 milyar Euro harcayacaklar

4.2 milyar euro değerindeki paket ayrıca Portekiz ile yapılan anlaşma kapsamında 3 adet Embraer C-390 nakliye uçağı için yaklaşık 600 milyon euro, 10 adet VICTA özel operasyon gemisi için 145 milyon euro, Hellfire füze stokları için 100 milyon euro ve 10 adet V-BAT insansız hava aracı sistemi için 70 milyon euro ayrılmasını içeriyor.