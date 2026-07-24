Alon Mizrahi'den gündeme oturan itiraf: Türkiye'yi F-35'lerle oyalıyorlar, üzülüp kızmaları bir aldatmaca
İsrailli bir gazeteci ve meşhur Yahudilerden biri olan Alon Mizrahi, Türkiye ve Suudi Arabistan konusunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
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İsrailli bir gazeteci ve meşhur Yahudilerden biri olan Alon Mizrahi, Türkiye ve Suudi Arabistan konusunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Alon Mizrahi, İsrail'in Türkiye'ye yönelik F-35 planına karşı olmasının bir aldatmaca ve zaman kazanma politikası olduğunu savundu.
Alon Mizrahi yaptığı açıklamada, "İsrail, İran'dan sonra Türkiye ve Suudi Arabistan'ı parçalamayı planlıyor. İsrail'in Türkiye'nin F-35 almasından ve Suudi Arabistan'ın ABD ile nükleer anlaşma yapacak olmasından rahatsız olduğu görüntüsü aldatmaca. İsrail'in temel hedefi kendisinden daha güçlü ülkeleri ortadan kaldırmak ve bölgede egemen bir devlet olmak.
Şu an öncelikli hedef İran olduğu için Türkiye'ye F-35, Suudilere ise nükleer güç vaatleri sunuluyor. Suudilerin bu vaatlere inanarak İran'a karşı İsrail'e yardım ettiği açık ve gerçek. İran tasviye edilirse sıra Türkiye ve Suudi Arabistan'a gelecek.
Bu parçalanmaya gidecek bir süreç olacak. İsrail'in hiçbir gerçek müttefiki yoktur. ABD kaynakları İsrail için kullanılıyor. İran yenilmeyecek, ABD'nin kuracağı ittifakların bir sonu olacak.
İsrail'in Türkiye'nin F-35 alacak olmasından kaynaklı yangın çıkarması bir senaryo. Oyunu çok güzel oynuyorlar. İran'dan kurtulduktan sonra sıra Türkiye ve Suudi Arabistan olacak. Sonuç olarak hiç kimse İsrail'in bir müttefiki değil" ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ardan Zentürk ise, "ABD Dışişleri Bakanlığı olağan raporu sundu. Türkiye için S-400 elden çıkarılmadığı sürece F-35'e dönmenin mümkün olmadığı belirtiliyor. Alon Mizrahi'nin dedikleri önemli. Türkiye'yi aslında uyarıyorlar. 'Trump, Türkiye numara çekiyor' diyor. Bence doğru söylüyor. Mizrahi bence önemli bir alarm fişeği fırlatmış bu anlamda söyledikleri önemli" ifadelerini kullandı. KAYNAK: ARDAN ZENTÜRK
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