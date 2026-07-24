Alon Mizrahi'den gündeme oturan itiraf: Türkiye'yi F-35'lerle oyalıyorlar, üzülüp kızmaları bir aldatmaca

Alon Mizrahi yaptığı açıklamada, "İsrail, İran'dan sonra Türkiye ve Suudi Arabistan'ı parçalamayı planlıyor. İsrail'in Türkiye'nin F-35 almasından ve Suudi Arabistan'ın ABD ile nükleer anlaşma yapacak olmasından rahatsız olduğu görüntüsü aldatmaca. İsrail'in temel hedefi kendisinden daha güçlü ülkeleri ortadan kaldırmak ve bölgede egemen bir devlet olmak.