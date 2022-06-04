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Gizli ortak HDP'den Mansur Yavaş'a veto!

2022-06-04 18:42:57
Gizli ortak HDP'den Mansur Yavaş'a veto!

6+1'li masanın cumhurbaşkanı adayı konusundaki belirsizliği sürerken, HDP'den Mansur Yavaş çıkışı geldi.

#1
Foto - Millet İttifakı'nın adayları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı konuşulsa da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her iki ismi de veto ederek kendisini öne çıkartıyor.

Millet İttifakı'nın adayları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı konuşulsa da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her iki ismi de veto ederek kendisini öne çıkartıyor.

#2
Foto - 6+1'li ittifakın gizli ortağı HDP de cumhurbaşkanı adaylığında adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı veto etti.

6+1'li ittifakın gizli ortağı HDP de cumhurbaşkanı adaylığında adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı veto etti.

#3
Foto - Geçtiğimiz ay Independent Türkçe'ye konuşan HDP'li Ahmet Türk,

Geçtiğimiz ay Independent Türkçe'ye konuşan HDP'li Ahmet Türk, "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum." demişti.

#4
Foto - Ahmet Türk'ün açıklaması, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'e soruldu.

Ahmet Türk'ün açıklaması, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'e soruldu.

#5
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"Bizim görüşümüz nettir ona (Mansur Yavaş) dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu, bizim parti görüşünü de ifade ediyor o." diyen Temel, Mansur Yavaş'ın, bir HDP'linin, "Selahattin Demirtaş'ın özgür kalmasını istiyoruz." sözlerine, "İnşallah" diye cevap verdikten sonra geri adım atmasını işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

#6
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"İmamoğlu, Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş'ın adaylıkları üzerine parti kurullarımız gerçekten bir tartışma yürütmedi. Ama Mansur Yavaş'a yönelik bizim parti tabanımızın ve parti çeperimizde yer alan güçlerin tutumu çok belli. Ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir."

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