2023-05-23 12:06:10 Gizli hazine dağın içinde bulundu! Dünya Türkiye’ye akın etti
Gizli hazineleri ve doğal güzellikleri tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen Türkiye, şimdi de Amerikalıların gözdesi oldu. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan ve Türkiye’nin Cittaslow (sakin şehirler) ağına dahil edilen 21. yerleşim yeri olan Kemaliye'de nüfus yine 10 katına çıktı. Dağların arasındaki gizli bölgeyi görmek için dünyanın her yerinden akın ediyorlar.