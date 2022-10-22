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Gizli bölmeden 5 kadın çıktı

2022-10-22 10:30:19
Gizli bölmeden 5 kadın çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir işletmede konsomatris olarak çalışan 5 yabancı uyruklu kadın, özel olarak yaptırılan gizli bölmede yakalandı.

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Foto - Gizli bölmeden 5 kadın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün alkollü mekanlara yaptığı denetimler devam ediyor. Ekipler, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi’nde bir işletmeyi denetledi. İşletmede yapılan denetimlerde iş yeri içinde gizli bölme bulundu. İşletme sahibi L.B.’nin iş yerinde bulunan ve konsomatrislik yapan yabancı uyruklu 5 kadını, iş yeri içine yaptığı gizli bir bölmede sakladığı tespit edildi.

#2
Foto - Gizli bölmeden 5 kadın çıktı

Gizli bölmede yakalanan kadınlar bulundukları yerden çıkarılarak, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Kadınların gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı

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