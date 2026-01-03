  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şarkıcı Fatih Ürek öldü mü? Hastaneden flaş açıklama

İstanbul'da traş da zamlandı

SDG 3 şart sundu, Suriye elinin tersiyle itip hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili olay bir iddia da var

Testinde kokain çıkan ünlü şarkıcı Yusuf Güney’den ilk açıklama! Ne demek istediğini hiç kimse anlamadı

Uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti! Mehmet Akif Ersoy’la ilgili şaşırtan “umre” detayı

Kadıköy’de çifte imza heyecanı! Fenerbahçe, iki dünya yıldızını aynı anda bitiriyor

Gizemli kayboluşta şok iddia! Elif nerede? Kamp arkadaşları serbest bırakıldı, ağabeyden donduran

Çeçenistan’ın kukla lideri Kadirov için “öldü” iddiası

İran’ın Kuzeyinde Protestolar Ayaklanmaya Dönüştü

Almanya’dan savaşı körükleyecek adım! Binlerce drone üretecekler
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Gizemli kayboluşta şok iddia! Elif nerede? Kamp arkadaşları serbest bırakıldı, ağabeyden donduran
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gizemli kayboluşta şok iddia! Elif nerede? Kamp arkadaşları serbest bırakıldı, ağabeyden donduran

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 27 Aralık’tan bu yana kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki Elif Kumal’ın akıbeti, Türkiye’nin gündemini sarsmaya devam ediyor. Birlikte kamp yaptığı kişilerin jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılması, Kumal ailesinde infiale neden oldu.

1
#1
Foto - Gizemli kayboluşta şok iddia! Elif nerede? Kamp arkadaşları serbest bırakıldı, ağabeyden donduran

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. (37) ve Yavuz isimli bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık’ta 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı ile tartıştıklarını, tartışmanın ardından Elif Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve kendisinden haber alamadığını söyledi.

#2
Foto - Gizemli kayboluşta şok iddia! Elif nerede? Kamp arkadaşları serbest bırakıldı, ağabeyden donduran

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş bir çalışma başlattı. Gölete yapılan dalışlardan sonuç alınamadı. Göletteki çalışmalar sürerken, denizde de arama çalışması başlatıldı.

#3
Foto - Gizemli kayboluşta şok iddia! Elif nerede? Kamp arkadaşları serbest bırakıldı, ağabeyden donduran

BÜYÜK BİR EKİP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı iki araç, dokuz personel ve iki K9 Arama-Kurtarma Köpeği ile çalışmalara destek verirken Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri ve Bursa’daki sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. 296 personel ve 60 araç sahada çalışmalarını sürdürüyor. ATV ve motokrosçularla birlikte sayı 300’ü geçerken, drone’lar ve jandarmanın iz takip köpeği de çalışmalara destek veriyor.

#4
Foto - Gizemli kayboluşta şok iddia! Elif nerede? Kamp arkadaşları serbest bırakıldı, ağabeyden donduran

‘ANORMAL BİR DURUM’ Kumal’ı arama çalışmaları dün altıncı gününde de devam etti. Ekipler, DHA’ya “şu ana kadar hiçbir ize rastlanmamasının anormal bir durum” olduğunu söyledi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise “kılçık” olarak tabir ettiği ara yolların da adım adım arandığını belirtti.

#5
Foto - Gizemli kayboluşta şok iddia! Elif nerede? Kamp arkadaşları serbest bırakıldı, ağabeyden donduran

SİNYALİ ANINDA KESİLDİ Bandırma’da tavuk fabrikasında yönetici olan Kumal’ın cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamazken, kullandığı otomobile ait olduğu değerlendirilen ve Kapıdağ Yarımadası’nda bulunan ön tampon parçasının da bu araca ait olmadığı belirtildi. Soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındı. İfadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif’in, otomobiline binip kamp alanından ayrıldığını söyleyen ve yüzünde tırnak izleri olduğu belirtilen Enis G. ile kamp alanındaki Yavuz isimli arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#6
Foto - Gizemli kayboluşta şok iddia! Elif nerede? Kamp arkadaşları serbest bırakıldı, ağabeyden donduran

BAYRAKTAR TB-2 DE TARIYOR Kapıdağ Yarımadası üzerinde Bayraktar TB-2 insansız hava aracı da arama çalışmalarına destek amacıyla dağlık bölgede keşif ve tarama uçuşu gerçekleştiriyor. TB-2’nin yüksek çözünürlüklü kameralarıyla ulaşılması güç noktalar detaylı şekilde inceleniyor.

#7
Foto - Gizemli kayboluşta şok iddia! Elif nerede? Kamp arkadaşları serbest bırakıldı, ağabeyden donduran

‘SEVGİLİSİ BURALARI KARIŞ KARIŞ BİLİR’ Aile yakınları Nazmiye ve Osman Kavakderesi de İHA’ya yaptıkları açıklamada “Serbest bırakılan çocuğun şu anda yanımızda olması gerekmez mi? Madem sevgisi vardı, nerede? Köy halkından tanımadığımız insanlarla karşılaştık. Herkes ‘Bu çocuk buraları çok iyi bilir, karış karış gezer, bulursa o bulur’ dediler. Madem öyle, nerede bu çocuk? Sevgilisi kayıp, peki kendisi nerede? Bu köye girildiğinde tek bir yol yok. Araba tek bir güzergâha mahkûm değil. Birçok yöne sapmış olabilir ve bu çocuk bu yolları çok iyi biliyor” dedi.

#8
Foto - Gizemli kayboluşta şok iddia! Elif nerede? Kamp arkadaşları serbest bırakıldı, ağabeyden donduran

HER YER ARANIYOR Patika yollarda inceleme yapan ekipler, Kumal’a ulaşmak için bölgedeki tavuk çiftliklerini, depoları, sazlık alanları, dereleri de araştırıyor. Drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor. Çalışmalarda AFAD’ın iz çizme programı da kullanılıyor. Program arama çalışmalarına katılan her personelin telefonuna yüklenirken, AFAD ekiplerinin Google Haritalar üzerinden çizdiği ve ekiplere tahsis ettiği alanın doldurulması isteniyor. Her ekip, kendisi için belirlenen alanı tarıyor. Taranan alan kırmızı çizgiyle dolduruluyor. Gözden kaçma ihtimaline karşı, taranan alanlar farklı ekipler tarafından da aranıyor. Elif Kumal’ın ağabeyi İbrahim Kumal, Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları anlattı: “Kız kardeşimin kaybolduğuna inanmıyoruz. Ortada çok ciddi soru işaretleri var. Eğer kayıp deniliyorsa, iki tonluk araba nereye gitti? Biz öldürüldüğünü ve saklandığını düşünüyoruz. Erkek arkadaşı kamp yapılan bölgeye hâkim. Bu kişi o bölgenin her noktasını bilen biri. Bölgenin kurdu diyebiliriz. Bu durum şüphelerimizi artırıyor. Emniyet güçlerinden aldığımız bilgiye göre kız kardeşim olaydan önce darbedilmiş. Bu şahsın yüzündeki çiziklerden dolayı bunu sormuşlar. Aralarında bir kavga çıktığı ve kız kardeşimin darbedildiği söyleniyor.”

#9
Foto - Gizemli kayboluşta şok iddia! Elif nerede? Kamp arkadaşları serbest bırakıldı, ağabeyden donduran

‘UYUŞTURUCUDAN SABIKALI’ Kumal, “Gece 00.00’da kamp alanından ayrıldığı söyleniyor ama kayıp ihbarı sabah 11.00’de yapılıyor. Şiddet var, alkol var. Yanlarındaki diğer şahsın uyuşturucudan sabıkası var. Belki uyuşturucu da kullanıldı, bunu bilmiyoruz ama yanlarındaki diğer şahsın uyuşturucudan sabıkalı olduğu ortada” dedi. “İfadeler birbiriyle uyuşmuyor” diyen Kumal, “Tüm bu şüphelere rağmen serbest bırakıldı. Biz kız kardeşimin kesinlikle kaybolmadığını, öldürülüp saklandığını düşünüyoruz. Organize bir iş” ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Gizemli kayboluşta şok iddia! Elif nerede? Kamp arkadaşları serbest bırakıldı, ağabeyden donduran

‘SİLAH SESİ’ İDDİASI Eşi İbrahim Kumal ile birlikte çalışmaları takip eden yenge Fatma Kumal da DHA muhabirine yaptığı açıklamada “Görgü tanığı bile bulamıyoruz. İnsanlar korkuyor mu, çekiniyor mu bilmiyoruz” dedi. Elif ile Enis G.’nin bir yıldan uzun süredir beraber olduğunu, Yavuz isimli arkadaşlarının Elif’in darbedildiğine ve şiddet gördüğüne şahit olduğunu belirten Fatma Kumal şunları söyledi: “Darp var, bunu ifadesinde belirtmiş. Üstünde çizik olduğunu, saldırdığını, yanındaki arkadaşları ifadesinde söylemiş. İleri derecede darp olduğunu, Elif’in üstünün başının çamur içinde kaldığını, sürüklendiğini, saçının yolunduğunu söylemiş. O akşam bu bölgede silah sesleri duyulduğu söyleniyor. Ya yaraladılar ya da zarar verdiler. Nerede olduğunu onlar biliyor.” SIRRI AKILLI SAAT ÇÖZER Mİ? Elif Kumal’ın akıbetiyle ilgili gizem sürerken, erkek arkadaşı Enis G.’nin kolundaki akıllı saat yaşananlara ilişkin bilgiler verebilir. Milliyet yazarı Mehmet Çelik, Enis G.’nin kolundaki saatin özelliklerini şöyle açıkladı: “Apple Watch Series 11 GPS modeli, gelişmiş izleme özelliklerine sahip akıllı saatlerinden biri. GPS özelliği olan bu tarz saatler konum takibi yapar. Geri izleme özelliği ile Compass uygulamasında sürekli konum takibi yapılır, otomatik veya manuel olarak rota kaydeder. GPS verisiyle çalışır, telefon bağlantısı olmadan bile offline kayıt yapar. Emergency SOS: Yan düğmeyi basılı tutarak acil servisleri aranabilir. Konumu otomatik paylaşır ve acil kişilere mesaj gönderir. Saatin diğer özellikleri arasında sürekli kalp atışını izleme, yükseklik takibi yapma ve düşük pil modunda GPS’i uzun süre kullanmak mümkün. Bu saatin “Düşme Algılama” özelliği de var, sert bir düşüşte (yaralanma durumunda) otomatik acil çağrı yapar ve konum paylaşır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sakin

Şaşılacak ne var ki. Bir kadın bir erkek ile dağlara çıkmanın sonucu.

Bendeniz

Arama yapan ekibe ve zamana masrafa yazık. Keyfiyetin bedelini millet ödesin. Ohhh ne alaaa
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Merakla beklenen açıklama geldi! TOKİ kura tarihini duyurdu
Ekonomi

Merakla beklenen açıklama geldi! TOKİ kura tarihini duyurdu

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırklareli için hak sahiplerini belirleye..
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
Suriye PKK'sından küstah meydan okuma: Silah bırakmak yerine takviye yaptılar
Gündem

Suriye PKK'sından küstah meydan okuma: Silah bırakmak yerine takviye yaptılar

Suriye’de barış süreci kapsamında silah bırakması beklenen terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG, Halep’in merkezindeki Şeyh Maksut ve Eşrefi..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!
Siyaset

CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!" başlıklı yazısı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald T..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23