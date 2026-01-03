Gizemli kayboluşta şok iddia! Elif nerede? Kamp arkadaşları serbest bırakıldı, ağabeyden donduran

‘SİLAH SESİ’ İDDİASI Eşi İbrahim Kumal ile birlikte çalışmaları takip eden yenge Fatma Kumal da DHA muhabirine yaptığı açıklamada “Görgü tanığı bile bulamıyoruz. İnsanlar korkuyor mu, çekiniyor mu bilmiyoruz” dedi. Elif ile Enis G.’nin bir yıldan uzun süredir beraber olduğunu, Yavuz isimli arkadaşlarının Elif’in darbedildiğine ve şiddet gördüğüne şahit olduğunu belirten Fatma Kumal şunları söyledi: “Darp var, bunu ifadesinde belirtmiş. Üstünde çizik olduğunu, saldırdığını, yanındaki arkadaşları ifadesinde söylemiş. İleri derecede darp olduğunu, Elif’in üstünün başının çamur içinde kaldığını, sürüklendiğini, saçının yolunduğunu söylemiş. O akşam bu bölgede silah sesleri duyulduğu söyleniyor. Ya yaraladılar ya da zarar verdiler. Nerede olduğunu onlar biliyor.” SIRRI AKILLI SAAT ÇÖZER Mİ? Elif Kumal’ın akıbetiyle ilgili gizem sürerken, erkek arkadaşı Enis G.’nin kolundaki akıllı saat yaşananlara ilişkin bilgiler verebilir. Milliyet yazarı Mehmet Çelik, Enis G.’nin kolundaki saatin özelliklerini şöyle açıkladı: “Apple Watch Series 11 GPS modeli, gelişmiş izleme özelliklerine sahip akıllı saatlerinden biri. GPS özelliği olan bu tarz saatler konum takibi yapar. Geri izleme özelliği ile Compass uygulamasında sürekli konum takibi yapılır, otomatik veya manuel olarak rota kaydeder. GPS verisiyle çalışır, telefon bağlantısı olmadan bile offline kayıt yapar. Emergency SOS: Yan düğmeyi basılı tutarak acil servisleri aranabilir. Konumu otomatik paylaşır ve acil kişilere mesaj gönderir. Saatin diğer özellikleri arasında sürekli kalp atışını izleme, yükseklik takibi yapma ve düşük pil modunda GPS’i uzun süre kullanmak mümkün. Bu saatin “Düşme Algılama” özelliği de var, sert bir düşüşte (yaralanma durumunda) otomatik acil çağrı yapar ve konum paylaşır.”