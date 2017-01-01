Giriş katta çıkan yangın yüzünden 12 katlı apartman tahliye edildi
Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın altında bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında vuku bulan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı. Olayda biri ağır iki kişi yaralandı.
Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki merkez Mezitli ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın altındaki mobilya ve beyaz eşya dükkanlarının da bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba harcıyor. Bu arada, dükkanlardaki dumanların dışarıya çıkması için iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.
Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Mobilya mağazasının mutfak bölümünde bir kadın çalışanın mahsur kaldığının öğrenilmesinin ardından çok sayıda itfaiye eri, mağazanın içerisine girdi. Çalışanların ifadesi doğrultusunda binanın arka cephesinde kalan mutfağa ulaşılması için kepçe yardımıyla duvarlar kırıldı.
Olay yerine gelen 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da alevlere müdahale etti.İtfaiye ekiplerince ulaşılan ve ağır yaralı olduğu öğrenilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir yaralıyı da tedavisi için hastaneye götürürken, dumandan etkilenen ikisi itfaiye eri 4 kişiye de ambulans ekipleri müdahale edildi.
Yangın, uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.Yangın nedeniyle yükselen siyah dumanlar kentin uzak yerlerinden de görüldü.