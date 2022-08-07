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Yaşam
7
Giresun’da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu

2022-08-07 23:48:57
Giresun’da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu

Giresun’da sağanak yağış nedeniyle oluşan taşkın hayatı olumsuz etkiledi. Bazı köy ve beldelerde heyelan ve su taşkınları meydana gelirken, mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekiplerince kurtarıldı.

#1
Foto - Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Keşap’ın yüksek kesimlerindeki köyleriyle Giresun merkeze Bağlı Duroğlu beldesinin bazı mahallelerinde su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu.

Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Keşap’ın yüksek kesimlerindeki köyleriyle Giresun merkeze Bağlı Duroğlu beldesinin bazı mahallelerinde su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu.

#2
Foto - Keşap’ın Karadere köyünde bahçede mahsur kalan baba ve oğul ise AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Keşap’ın Karadere köyünde bahçede mahsur kalan baba ve oğul ise AFAD ekiplerince kurtarıldı.

#3
Foto - Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Keşap ilçesi Karadere, Çakırlı, Çengel ve Küçükgeriş köylerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bazı yerleşim yerlerinde su taşkınları ve heyelan meydana gelmiştir. Aşırı yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne doğrudan yapılan ihbarlarda 9 kişinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. İhbar alınan bölgeye 2 Arama Kurtarma Aracı, 4 Arama ve Kurtarma Personeli ile 7 kişilik AFAD gönüllü ekibi sevk edilmiştir. Karadere köyünde bahçede mahsur kalan 2 kişi ve Kurugeriş köyünde bir bulunduğu bölgeden alınıp güvenli bir yere nakledilmiştir. Aynı köyde evlerinin etrafından gelen sulardan endişe eden 6 vatandaşımız yardım talebinde bulunmuş, yağışın etkisini kaybetmesi üzerine yardım taleplerini geri çekmişleridir. Keşap-Karabulduk karayolu, meydana gelen heyelandan dolayı çift taraflı olarak ulaşıma kapanmış olup Karayolu ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanılmıştır. Yine Keşap ilçesi ve çevresinde meydana gelen heyelanlardan dolayı köy ve mahalle yolları kapanmış olup, Özel İdare ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanmıştır” denildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Keşap ilçesi Karadere, Çakırlı, Çengel ve Küçükgeriş köylerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bazı yerleşim yerlerinde su taşkınları ve heyelan meydana gelmiştir. Aşırı yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne doğrudan yapılan ihbarlarda 9 kişinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. İhbar alınan bölgeye 2 Arama Kurtarma Aracı, 4 Arama ve Kurtarma Personeli ile 7 kişilik AFAD gönüllü ekibi sevk edilmiştir. Karadere köyünde bahçede mahsur kalan 2 kişi ve Kurugeriş köyünde bir bulunduğu bölgeden alınıp güvenli bir yere nakledilmiştir. Aynı köyde evlerinin etrafından gelen sulardan endişe eden 6 vatandaşımız yardım talebinde bulunmuş, yağışın etkisini kaybetmesi üzerine yardım taleplerini geri çekmişleridir. Keşap-Karabulduk karayolu, meydana gelen heyelandan dolayı çift taraflı olarak ulaşıma kapanmış olup Karayolu ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanılmıştır. Yine Keşap ilçesi ve çevresinde meydana gelen heyelanlardan dolayı köy ve mahalle yolları kapanmış olup, Özel İdare ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanmıştır” denildi.

#4
Foto - Giresun’un Duroğlu beldesinde bazı mahallelerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle hasar oluştuğunu belirten Belediye Başkanı Halil Çetin ise, “Yoğun yağan yağmurdan beldemizde nasibini aldı. Şükürler olsun can ve mal kaybımız yoktur. Ekiplerimiz yollarda temizleme işlemini sürdürüyor” dedi.

Giresun’un Duroğlu beldesinde bazı mahallelerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle hasar oluştuğunu belirten Belediye Başkanı Halil Çetin ise, “Yoğun yağan yağmurdan beldemizde nasibini aldı. Şükürler olsun can ve mal kaybımız yoktur. Ekiplerimiz yollarda temizleme işlemini sürdürüyor” dedi.

#5
Foto - Bölgeden görüntüler...

Bölgeden görüntüler...

#6
Foto - Bölgeden görüntüler...

Bölgeden görüntüler...

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