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Spor
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Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

2023-10-30 15:44:05
Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı sürüyor. Henüz 10 haftanın geride kaldığı ligde 11 hoca ile yol ayrımına gidildi.

#1
Foto - Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 10 hafta geride kalırken, alınan kötü sonuçların ardından 11 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

#2
Foto - Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken, teknik direktör değişimi ise devam ediyor. Ligde son olarak Corendon Alanyaspor, Ömer Erdoğan’la yollarını ayırdıklarını açıkladı. Böylece bu sezon teknik adam değişikliğine giden takım sayısı da 11’e yükseldi. Süper Lig'de daha önce RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Pendikspor, Trabzonspor ve Konyaspor’da teknik direktör ayrılıkları yaşandı.

#3
Foto - Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

Süper Lig’de sezonun ilk teknik direktör değişikliği Başakşehir’de yaşandı. Sezona iyi başlayamayan turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırarak Çağdaş Atan'ı takımın başına getirdi.

#4
Foto - Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

İlk 4 haftada puanla tanışamayan Gaziantep FK, Erdal Güneş ile vedalaşarak daha önce de takımı çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica ile anlaştı.

#5
Foto - Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

Kayserispor’da da Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.

#6
Foto - Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

Tolunay Kafkas yönetiminde Süper Lig'in ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 3'er beraberlik ve yenilgi yaşayan MKE Ankaragücü'nde ise takımın başına Emre Belözoğlu geldi.

#7
Foto - Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

Beşiktaş ve Trabzonspor da bu sezon teknik direktör değişikliğine gitti. Şenol Güneş yönetiminde 7 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takımda, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 kaybedilen maçın ardından Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Güneş’in ayrılığının ardından kulüp, olağanüstü genel kurula kadar Burak Yılmaz'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını açıkladı.

#8
Foto - Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

Bu sezon ligde Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı 8 maçta 4'er galibiyet ve yenilgi alan Trabzonspor ise Hırvat çalıştırıcıya teşekkür ederek, 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupayı kulübe kazandıran Abdullah Avcı'ya takımı emanet etti.

#9
Foto - Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

Sezona Aleksandar Stanojevic yönetiminde başlayan Konyaspor, Stanojevic'ın ardından Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı.

#10
Foto - Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

Süper Lig’de son teknik adam değişikliği ise Corendon Alanyaspor’da yaşandı. Akdeniz ekibi, ligin 10. haftasında Sivasspor’a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından Teknik Direktör Ömer Erdoğan'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

#11
Foto - Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor, takımı Hakan Yakın’a emanet etti.

#12
Foto - Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

Hüseyin Eroğlu ile vedalaşan Samsunspor'da Markus Gisdol takımın başına getirildi.

#13
Foto - Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

Osman Özköylü ile ayrılığının ardından Pendikspor da Ivo Vieira ile anlaştı.

#14
Foto - Giden gidene! Süper Lig'de hoca dayanmıyor

Öte yandan Çağdaş Atan ve Emre Belözoğlu, bu sezon Süper Lig'de iki farklı takımın başında sahaya çıkan teknik adamlar oldu. Kayserispor'dan ayrılan Çağdaş Atan, Başakşehir ile anlaşırken, Başakşehir'le sözleşmesini sonlandıran Belözoğlu da MKE Ankaragücü'nde göreve başladı.

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