Giden gidene! Çamlıca kulesine akın

Çamlıca Kulesi'nin hediyelik eşya mağazaları, kafeteryası, İstanbul manzarasına hakim seyir teraslarıyla şehrin ekonomisine ve turizmine katkı sağladığını belirten Karaismailoğlu, burada başlayan yayıncılık faaliyetleriyle dünyada ilk kez 100 radyo yayının aynı noktadan, birbirinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Karaismailoğlu, bu başarısıyla dünyada radyoculuk alanında takip edilen merkez haline gelen Çamlıca Kulesi'nin ülkeye kattığı değerin, yayıncılık alanıyla sınırlı kalmadığının altını çizerek elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 antenin kaldırıldığını ve onların yerine, ülkeye simgesel yapı kazandırıldığını kaydetti. Çamlıca Kulesi'ndeki yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufunun da maksimum seviyede olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, İstanbul'un siluetine katkı sağlanarak turizmine de destek verildiğini bildirdi.