Gidecek mi kalacak mı? İşte Icardi'den Galatasaray açıklaması

“İLERİDE BENİM DE REKORUM KIRILACAK” Hagi'nin mektubu için konuşan Icardi, "Zor bir sakatlık yaşadım. İyi döndüm diyebiliriz 7-8 ay içerisinde. Bu süreç içinde tedavimde sağlık ekibi ve teknik ekip bana çok destek oldu, çok yardımcı oldu. Dakikalar da almaya başladım. Şu an çok daha iyi noktadayım. Hagi'nin mektubu benim için büyük bir onur. Bir döneme imza atmış büyük bir insan. Galatasaray ailesi için önemli bir kişilik. Onun rekorunu kırmak büyük bir onur. İleride de benim rekorum kırılacak, bu da futbolun güzel yanlarından bir tanesi. Ben bu hikayenin parçası olduğum için büyük bir onur duyuyorum." dedi.