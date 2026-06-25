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Gıda
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Gıda hainlerine operasyon Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi

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IHA Giriş Tarihi:

Gıda hainlerine operasyon Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Uşak'ta gıda ürünlerinin olduğu bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolata ile 1 ton 600 kilo konserve ürünü ele geçirildi.

#1
Foto - Gıda hainlerine operasyon Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir gıda deposunda denetim gerçekleştirildi.

#2
Foto - Gıda hainlerine operasyon Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Yapılan incelemede, son kullanım tarihi geçmiş ve bozuk 29 ton çikolata ile 1 ton 600 kilo bozuk konserve ürünü bulundu. Gözaltına alınan Ö.Ö. (53) ve K.Ö. (47) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

#3
Foto - Gıda hainlerine operasyon Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şüpheliler hakkında "bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. El konulan ürünlerin imha edileceği belirtildi

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