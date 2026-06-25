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Bakan Kurum, İngiltere Kral ile görüştü

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Bakan Kurum, İngiltere Kral ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da İngiltere Kralı 3. Charles tarafından düzenlenen özel davete katıldı.

#1
Foto - Bakan Kurum, İngiltere Kral ile görüştü

Kurum, "Londra İklim Eylem Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliklerin üçüncü gününde, Kral Charles tarafından St. James Sarayı'nda düzenlenen "Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu"na iştirak etti.

#2
Foto - Bakan Kurum, İngiltere Kral ile görüştü

Resepsiyona, COP31 Başkanı Kurum'un yanı sıra İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barbados Başbakanı Mia Mottley katılarak konuşma yaptı.

#3
Foto - Bakan Kurum, İngiltere Kral ile görüştü

Resepsiyonda Türkiye'yi ve COP31 Başkanlığını temsil eden Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, iklim kriziyle mücadelede COP31 Başkanlığının yol haritasını paylaştı. Kurum, konuşmasında ayrıca, Türkiye'nin COP31 hedeflerine ve eylem gündeminin önemli başlıklarına dikkati çekti ve katılımcıları kasımda Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti.

#4
Foto - Bakan Kurum, İngiltere Kral ile görüştü

Bakan Kurum, resepsiyon kapsamında Kral Charles ile de bir araya geldi.

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