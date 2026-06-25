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Acil kodlu transfer modunda artık... Galatasaray'a müjde var: Inter kapıya dayanmaya hazır

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Acil kodlu transfer modunda artık... Galatasaray'a müjde var: Inter kapıya dayanmaya hazır

Inter, Torino döneminden beri listesinde olan ve şu anda Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo'yu yeniden transfer gündemine aldı.

#1
Foto - Acil kodlu transfer modunda artık... Galatasaray'a müjde var: Inter kapıya dayanmaya hazır

SportItalia'nın haberine göre; Inter, sağ bek takviyesi için Galarasaraylı isme yöneldi. Milano devi, Torino döneminden beri listesinde tuttuğu Wilfried Singo’yu yeniden transfer gündemine aldı.

#2
Foto - Acil kodlu transfer modunda artık... Galatasaray'a müjde var: Inter kapıya dayanmaya hazır

Inter, geçmiş transfer dönemlerinde de kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ beki radarına tekrar dahil etti. İtalya ligini yakından tanıyan Singo, Simone Inzaghi’nin 3-5-2 sistemindeki sağ kanat bek arayışı için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

#3
Foto - Acil kodlu transfer modunda artık... Galatasaray'a müjde var: Inter kapıya dayanmaya hazır

Sarı-kırmızılı formayı giyen Fildişili oyuncu için Inter yönetiminin kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

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