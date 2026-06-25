Acil kodlu transfer modunda artık... Galatasaray'a müjde var: Inter kapıya dayanmaya hazır
Inter, Torino döneminden beri listesinde olan ve şu anda Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo'yu yeniden transfer gündemine aldı.
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Inter, Torino döneminden beri listesinde olan ve şu anda Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo'yu yeniden transfer gündemine aldı.
SportItalia'nın haberine göre; Inter, sağ bek takviyesi için Galarasaraylı isme yöneldi. Milano devi, Torino döneminden beri listesinde tuttuğu Wilfried Singo’yu yeniden transfer gündemine aldı.
Inter, geçmiş transfer dönemlerinde de kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ beki radarına tekrar dahil etti. İtalya ligini yakından tanıyan Singo, Simone Inzaghi’nin 3-5-2 sistemindeki sağ kanat bek arayışı için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.
Sarı-kırmızılı formayı giyen Fildişili oyuncu için Inter yönetiminin kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
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