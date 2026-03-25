Gıda etiketlerinde yeni dönem: O ibare zorunlu olacak!

VEGAN ÜRÜNLERE YENİ KURALLAR Vegan ve vejetaryen ürünlere ilişkin düzenlemeler de güncellendi. Buna göre; bitkisel ürünlerde ‘süt’, ‘peynir’, ‘yoğurt’ gibi hayvansal çağrışım yapan ifadeler kullanılamayacak. ‘Vegan peynir’ gibi isimlendirmeler yasaklanırken, ‘bitkisel bazlı içecek’ gibi ifadeler kullanılabilecek. Ürünlerin hayvansal gıdaların yerine geçiyormuş gibi tanıtılması da sınırlandırıldı. Revizyonla birlikte ‘katkısız’ ve ‘içermez’ ifadelerine de standart getirildi. ‘Yüzde 100 katkısız’, ‘tamamen katkısız’ gibi ifadelerin kullanımı yasaklandı.