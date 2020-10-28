Gibisini filan boşverin! Kemalist Cumhuriyet 15 temmuz’da bile bu başlığı atamadı

SÖZCÜ, 28 Ekim 2014 “PKK’lı hainler, sokak ortasında bir AKP’linin oğlunu öldürseydi… Tayyip o zaman da açılım der miydi… Yoksa PKK’yı Kandil’e gömer miydi?” Kaç AK partili ilçe başkanı, kaç İl Başkanının yakın akrabası PKK tarafından şehid edildi.. Sözcü bilmez mi? Bilir, bilir de, patronu Fransa'da kaçak yaşar, ona bir şey diyemez, 12 Eylül darbecilerinin bıraktığı kötü miras üzerinden AK Parti'yi yetersiz kalmakla suçlarlar.. Şehit yakınlarının söylemediklerini, sanki onlar söylemiş gibi yayınlamak, dört dörtlük şehit istismarı değil midir? Bu Sözcü niye yapar bunu? Şu sayfaya baktığında “Benim bu yaptığımda bir gariplik var” demiyorlarsa, akıllarından zorları vardır… Şunu da söyleyelim, bugün itibari ile, Kandil, ordakilere dar edildi mi, edilmedi mi? Ve onlara, "HDP'ye oy verin" diyerek, Sözcü destek vermeye kalktı mı, kalkmadı mı?