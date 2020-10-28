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Gibisini filan boşverin! Kemalist Cumhuriyet 15 temmuz’da bile bu başlığı atamadı

2020-10-28 13:23:51
Gibisini filan boşverin! Kemalist Cumhuriyet 15 temmuz’da bile bu başlığı atamadı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 28 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Cumhuriyet’in 28 Ekim 2015 tarihinde “Darbe gibi” başlığıyla verdiği haberi değerlendiren Karahasanoğlu, “FETÖ'cü medya organlarına sulh ceza mahkemesi kararı ile el konulmuş, kemalist geçinen, FETÖ karşıtı olduğunu iddia eden Cumhuriyet gazetesi, "Darbe gibi" diye manşet atmış.. “Gibi”sini boşver, adamlar (FETÖ'cüler) darbe yaptı, böyle başlık atmadı bu Cumhuriyet… “ ifadelerini kullandı.

#1
Foto - SÖZCÜ, 28 Ekim 2012: “Yoksulun parasını çatır çatır yediler” Haber Sözcü’den, kaynak CHP’den olunca, çok ciddiye alınabilecek bir haber gibi durmuyor… Zaten okuyunca da, “Çatır çatır yediler” denilen paranın yine fona demirbaş alımı için kullanıldığı anlaşılıyor, en kötüsü, satar geri alırsın parayı yani… Peki, “yoksulun parası”nı bu kadar dert ediyorsa bu adamlar, CHP’nin hâlâ üstüne yatmakta ısrarcı olduğu, Atatürk’e ait İş Bankası hisselerini neden asıl sahibi olan vatandaşa iade etmiyor?

SÖZCÜ, 28 Ekim 2012: “Yoksulun parasını çatır çatır yediler” Haber Sözcü’den, kaynak CHP’den olunca, çok ciddiye alınabilecek bir haber gibi durmuyor… Zaten okuyunca da, “Çatır çatır yediler” denilen paranın yine fona demirbaş alımı için kullanıldığı anlaşılıyor, en kötüsü, satar geri alırsın parayı yani… Peki, “yoksulun parası”nı bu kadar dert ediyorsa bu adamlar, CHP’nin hâlâ üstüne yatmakta ısrarcı olduğu, Atatürk’e ait İş Bankası hisselerini neden asıl sahibi olan vatandaşa iade etmiyor?

#2
Foto - ZAMAN, 28 Ekim 2012: “Neden Öcalan ve yakınları değil de çocuklarımız ölüm orucu tutuyor?” Soruyu bugüne uyarlayalım… Neden HDP’li yöneticiler, kendileriyle aynı durumdaki tutuklu ya da hükümlülerin ölüm oruçlarına destek açıklamaları yapıyor da, bir tanesi bile ölüm orucuna başlamıyor? Niye lafın içine “Ölüm” girince ilk garibanların çocuklarını öne sürüyorlar?

ZAMAN, 28 Ekim 2012: “Neden Öcalan ve yakınları değil de çocuklarımız ölüm orucu tutuyor?” Soruyu bugüne uyarlayalım… Neden HDP’li yöneticiler, kendileriyle aynı durumdaki tutuklu ya da hükümlülerin ölüm oruçlarına destek açıklamaları yapıyor da, bir tanesi bile ölüm orucuna başlamıyor? Niye lafın içine “Ölüm” girince ilk garibanların çocuklarını öne sürüyorlar?

#3
Foto - SÖZCÜ, 28 Ekim 2013: “Tayyip, Apo’nun partisine kutlama mesajı gönderdi” Aynı bayraklar Gezi’de açılırken Gezi’cilere toz kondurmuyordunuz, ne oldu, Erdoğan’ın usûlen, her partiye gönderdiği mesaja mı takıldınız? PKK'nın 2013'de, askere-polise kurşun sıkılmasına ara vermelerinin hatırına, belki silahı da tümü ile bırakırlar diyerek, o dönemde yollanan mesajı eleştiren Sözcü, bugün askere kurşun sıkılırken HDP ile ittifak yapan CHP'ye niye tek kelime edemiyor? Ve.. Üzerinden yıllar geçti, Erdoğan HDP'nin yüzlerine bakmıyor, ama bu Sözcü yine şikayet ediyor…

SÖZCÜ, 28 Ekim 2013: “Tayyip, Apo’nun partisine kutlama mesajı gönderdi” Aynı bayraklar Gezi’de açılırken Gezi’cilere toz kondurmuyordunuz, ne oldu, Erdoğan’ın usûlen, her partiye gönderdiği mesaja mı takıldınız? PKK'nın 2013'de, askere-polise kurşun sıkılmasına ara vermelerinin hatırına, belki silahı da tümü ile bırakırlar diyerek, o dönemde yollanan mesajı eleştiren Sözcü, bugün askere kurşun sıkılırken HDP ile ittifak yapan CHP'ye niye tek kelime edemiyor? Ve.. Üzerinden yıllar geçti, Erdoğan HDP'nin yüzlerine bakmıyor, ama bu Sözcü yine şikayet ediyor…

#4
Foto - CUMHURİYET, 28 Ekim 2013: “Polis yaktı” Kemalist Cumhuriyet'in manşetine taşınan bu “masum öğrenci” daha sonra defalarca gözaltına alındı, tutuklanıp cezaevine gönderildi… O zaman tek bir soru sorsalar, “Ateşin içine polisin ittiğini haydi kabul edelim.. İyi de, o içine insan atılabilecek kadar büyük ateşi de polis mi yaktı” diye, bütün olay da kendiliğinden çözülecekti ya, o kadar aklı bu Cumhuriyet'in yazıişlerinde aramak boşa çaba olur…

CUMHURİYET, 28 Ekim 2013: “Polis yaktı” Kemalist Cumhuriyet'in manşetine taşınan bu “masum öğrenci” daha sonra defalarca gözaltına alındı, tutuklanıp cezaevine gönderildi… O zaman tek bir soru sorsalar, “Ateşin içine polisin ittiğini haydi kabul edelim.. İyi de, o içine insan atılabilecek kadar büyük ateşi de polis mi yaktı” diye, bütün olay da kendiliğinden çözülecekti ya, o kadar aklı bu Cumhuriyet'in yazıişlerinde aramak boşa çaba olur…

#5
Foto - BUGÜN, 28 Ekim 2014: “1863 kalem kırıldı” CHP rapor hazırlamış,

BUGÜN, 28 Ekim 2014: “1863 kalem kırıldı” CHP rapor hazırlamış, "1863 kalem kırıldı" diye yazıp, sonra da kitap yapmış bu raporu… Üstelik, daha Gürsel Tekin “Muhalif olmayan bütün gazetelere el koyacağız” açıklaması bile yapmamış o tarihte… Neymiş, gazeteciler kovulmuşlarmış… Çoğu da gözü başka yerde olup, “Bakın ben ne kadar aykırıyım” havası basmak için durduk yere patronuyla papaz olan ilgi manyakları… Peki mesela, 15 Temmuz’da darbecilerin öldürdüğü gazeteci Mustafa Canbaz’la ilgili bir tek kelime duydunuz mu, bu FETÖ'cülerden ve CHP'den?

#6
Foto - ZAMAN, 28 Ekim 2014: “Kurban kesmek suç oldu” Bu nasıl yalan? Hayır, kesmedin ki o kurbanı, parasını alıp Amerikalı senatörleri gezdirdin, lobicilerle yat sefası sürdün, şimdi de bu yolsuzluk önlenince,

ZAMAN, 28 Ekim 2014: “Kurban kesmek suç oldu” Bu nasıl yalan? Hayır, kesmedin ki o kurbanı, parasını alıp Amerikalı senatörleri gezdirdin, lobicilerle yat sefası sürdün, şimdi de bu yolsuzluk önlenince, "Kurban kesmek suç oldu" diyorsun.. Kurban kesmek nasıl suç olsun? Biz kesiyoruz, o yıl da kestik, o günden sonraki 6 yılda da kestik.. kesmek değil, kesiyormuş gibi yapıp, kesmemek suç!

#7
Foto - SÖZCÜ, 28 Ekim 2014 “PKK’lı hainler, sokak ortasında bir AKP’linin oğlunu öldürseydi… Tayyip o zaman da açılım der miydi… Yoksa PKK’yı Kandil’e gömer miydi?” Kaç AK partili ilçe başkanı, kaç İl Başkanının yakın akrabası PKK tarafından şehid edildi.. Sözcü bilmez mi? Bilir, bilir de, patronu Fransa'da kaçak yaşar, ona bir şey diyemez, 12 Eylül darbecilerinin bıraktığı kötü miras üzerinden AK Parti'yi yetersiz kalmakla suçlarlar.. Şehit yakınlarının söylemediklerini, sanki onlar söylemiş gibi yayınlamak, dört dörtlük şehit istismarı değil midir? Bu Sözcü niye yapar bunu? Şu sayfaya baktığında “Benim bu yaptığımda bir gariplik var” demiyorlarsa, akıllarından zorları vardır… Şunu da söyleyelim, bugün itibari ile, Kandil, ordakilere dar edildi mi, edilmedi mi? Ve onlara,

SÖZCÜ, 28 Ekim 2014 “PKK’lı hainler, sokak ortasında bir AKP’linin oğlunu öldürseydi… Tayyip o zaman da açılım der miydi… Yoksa PKK’yı Kandil’e gömer miydi?” Kaç AK partili ilçe başkanı, kaç İl Başkanının yakın akrabası PKK tarafından şehid edildi.. Sözcü bilmez mi? Bilir, bilir de, patronu Fransa'da kaçak yaşar, ona bir şey diyemez, 12 Eylül darbecilerinin bıraktığı kötü miras üzerinden AK Parti'yi yetersiz kalmakla suçlarlar.. Şehit yakınlarının söylemediklerini, sanki onlar söylemiş gibi yayınlamak, dört dörtlük şehit istismarı değil midir? Bu Sözcü niye yapar bunu? Şu sayfaya baktığında “Benim bu yaptığımda bir gariplik var” demiyorlarsa, akıllarından zorları vardır… Şunu da söyleyelim, bugün itibari ile, Kandil, ordakilere dar edildi mi, edilmedi mi? Ve onlara, "HDP'ye oy verin" diyerek, Sözcü destek vermeye kalktı mı, kalkmadı mı?

#8
Foto - TARAF, 28 Ekim 2014: “Validebağ’da numara çok!” Rezil herifler, yandaki sitenin işgal ederek otopark olarak kullandığı, zemini beton kaplı arsaya, “Burası Validebağ Korusu” dediler, ne kadar aylak takımı varsa da peşlerine düştü… FETÖ’ye hâlâ “Müslüman, cemaat, camia” falan diyenler de, mesele çıkarları olduğunda cami inşaatına bile nasıl saldırdıklarını tekrar görsün…

TARAF, 28 Ekim 2014: “Validebağ’da numara çok!” Rezil herifler, yandaki sitenin işgal ederek otopark olarak kullandığı, zemini beton kaplı arsaya, “Burası Validebağ Korusu” dediler, ne kadar aylak takımı varsa da peşlerine düştü… FETÖ’ye hâlâ “Müslüman, cemaat, camia” falan diyenler de, mesele çıkarları olduğunda cami inşaatına bile nasıl saldırdıklarını tekrar görsün…

#9
Foto - SÖZCÜ, 28 Ekim 2015: “El koydukları medyaya AKP’li üyeleri atadılar” Yok, biz sıkıldık “İşte Sözcü’nün FETÖ destekçiliğine bir kanıt daha” diye yazmaktan, onlar sıkılmadan devam etmiş… FETÖ'cü gazeteye el konulmuş, FETÖ'cü olmadığını iddia eden Sözcü ciyaklıyor. Niye ki? CHP'li Aykut Erdoğdu'nun, 2,5 milyar dolarlık rüşvet palavrasından bugüne kalan bir şey var mı? Yok. At yalanı, varsa inananı.

SÖZCÜ, 28 Ekim 2015: “El koydukları medyaya AKP’li üyeleri atadılar” Yok, biz sıkıldık “İşte Sözcü’nün FETÖ destekçiliğine bir kanıt daha” diye yazmaktan, onlar sıkılmadan devam etmiş… FETÖ'cü gazeteye el konulmuş, FETÖ'cü olmadığını iddia eden Sözcü ciyaklıyor. Niye ki? CHP'li Aykut Erdoğdu'nun, 2,5 milyar dolarlık rüşvet palavrasından bugüne kalan bir şey var mı? Yok. At yalanı, varsa inananı.

#10
Foto - CUMHURİYET, 28 Ekim 2015: “Darbe gibi” FETÖ'cü medya organlarına sulh ceza mahkemesi kararı ile el konulmuş, kemalist geçinen, FETÖ karşıtı olduğunu iddia eden Cumhuriyet gazetesi,

CUMHURİYET, 28 Ekim 2015: “Darbe gibi” FETÖ'cü medya organlarına sulh ceza mahkemesi kararı ile el konulmuş, kemalist geçinen, FETÖ karşıtı olduğunu iddia eden Cumhuriyet gazetesi, "Darbe gibi" diye manşet atmış.. “Gibi”sini boşver, adamlar (FETÖ'cüler) darbe yaptı, böyle başlık atmadı bu Cumhuriyet…

#11
Foto - BUGÜN, 28 Ekim 2015: “Mükemmellik suç oldu” Yahu, bu FETÖ'cü İpek Koza Holding'e “Mükemmel” diye rapor veren, eski TÜSİAD başkanlarından Cansen Başaran Symes’ın denetleme firması, o denetleme yüzünden de kadıncağız utancından bir daha insan içine çıkamadı… Nasıl çıksın, “Mükemmel” dedikleri şirketin sahibi, “Ben yurtdışına para kaçırdım ama, kullanamıyorum” diye İngiltere’de dava açtı! Symes da, 3Denetledim, ama göremedim

BUGÜN, 28 Ekim 2015: “Mükemmellik suç oldu” Yahu, bu FETÖ'cü İpek Koza Holding'e “Mükemmel” diye rapor veren, eski TÜSİAD başkanlarından Cansen Başaran Symes’ın denetleme firması, o denetleme yüzünden de kadıncağız utancından bir daha insan içine çıkamadı… Nasıl çıksın, “Mükemmel” dedikleri şirketin sahibi, “Ben yurtdışına para kaçırdım ama, kullanamıyorum” diye İngiltere’de dava açtı! Symes da, 3Denetledim, ama göremedim" diyemedi, ortalıktan toz oldu.. Esas ilginç olan, FETÖ'cü şirkete el konulduğunda tepki verenler.. Büyük harflerle yazalım, unutmayın, o isimleri: KEMAL KILIÇDAROĞLU. CHP'Lİ HALUK KOÇ. CHP'Lİ MAHMUT TANAL. CHP'Lİ HALUK PEKŞEN.

#12
Foto - CUMHURİYET, 28 Ekim 2016: “Katilini bulun” PKK’lı itiraf ediyor, “Tahir Elçi’yi PKK’lı Gürkan öldürdü” diyor ama, PKK’nın istediği şekilde iş devlete yıkılamayınca, bir türlü o katil bulunamamış gibi davranılıyor… Yazık, Türkan Elçi bile hastanede “Katil PKK” derken, bu gerçeği bilirken, Cumhuriyet böyle manşetler atıp terör örgütleriyle birlikte hareket etmekten çekinmiyor… Görün “basın özgürlüğünün olmadığı” ülkeyi… Katili saklıyor, devleti suçluyorlar, yine de

CUMHURİYET, 28 Ekim 2016: “Katilini bulun” PKK’lı itiraf ediyor, “Tahir Elçi’yi PKK’lı Gürkan öldürdü” diyor ama, PKK’nın istediği şekilde iş devlete yıkılamayınca, bir türlü o katil bulunamamış gibi davranılıyor… Yazık, Türkan Elçi bile hastanede “Katil PKK” derken, bu gerçeği bilirken, Cumhuriyet böyle manşetler atıp terör örgütleriyle birlikte hareket etmekten çekinmiyor… Görün “basın özgürlüğünün olmadığı” ülkeyi… Katili saklıyor, devleti suçluyorlar, yine de "ÖZGÜRLÜK YOK" diyorlar.

#13
Foto - SÖZCÜ, 28 Ekim 2016: “İddianameye giren korkunç gerçek” “Adil Öksüz’ün FETÖ imamı olduğu biliniyor” ve buna rağmen serbest kalması eleştiriliyor da.. Merak ettiğim şu: Bu adam yakalansa, çıkıp da “Ankara’ya arsa bakmaya giden ilahiyatçıyı gözaltına aldılar” diye manşet atmayacağınızdan, emin olabilir miyiz?

SÖZCÜ, 28 Ekim 2016: “İddianameye giren korkunç gerçek” “Adil Öksüz’ün FETÖ imamı olduğu biliniyor” ve buna rağmen serbest kalması eleştiriliyor da.. Merak ettiğim şu: Bu adam yakalansa, çıkıp da “Ankara’ya arsa bakmaya giden ilahiyatçıyı gözaltına aldılar” diye manşet atmayacağınızdan, emin olabilir miyiz?

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