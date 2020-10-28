2020-10-28 13:23:51 Gibisini filan boşverin! Kemalist Cumhuriyet 15 temmuz’da bile bu başlığı atamadı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 28 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Cumhuriyet’in 28 Ekim 2015 tarihinde “Darbe gibi” başlığıyla verdiği haberi değerlendiren Karahasanoğlu, “FETÖ'cü medya organlarına sulh ceza mahkemesi kararı ile el konulmuş, kemalist geçinen, FETÖ karşıtı olduğunu iddia eden Cumhuriyet gazetesi, "Darbe gibi" diye manşet atmış.. “Gibi”sini boşver, adamlar (FETÖ'cüler) darbe yaptı, böyle başlık atmadı bu Cumhuriyet… “ ifadelerini kullandı.