Gezicilerin "camide bira" rezaletine FETÖ perdelemesi

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 21 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Taraf’ın 21 Kasım 2014 tarihli ve "MÜEZZİN DİRENİYOR" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Başlığı görünce, sanırsınız ki, müezzin bir şeye direniyor, birileri de ona baskı yapıyor. FETÖ gazetesi değil mi, bu Taraf. ABD'nin CIA'nin gazetesi değil mi? Böyle milleti birbirine düşürür.. Konu ne? Gezi isyanı sırasında, geziciler polisten kaçarken, Dolmabahçe Camii'nin kapısını kırarak, gece vakti ayakkabılarla içeri girdiler.. Polis camiye baskın yapamayacağı için, orda toplandılar.. Ellerinde kimisinin su şişesi, kimisinde gazoz, birisinde de bira.. Adam hayatında camiye gitmemiş, ne bilsin, camide bira içilmeyeceğini.. Fotoğrafı da var. Ama bu hain FETÖ'cüler, hem de o bira kutusunu de, kendi ajansları Cihan Haber Ajansı gazetelere servis ettiği halde, dershane yüzünden iktidarla arası bozulunca, "Bira içen yoktu" diye kendi haberlerin yalanladılar.. Şunu deseler anlarım: "Biz iftira attık. Gezicilerin birası değildi, bizim FETÖ'cü muhabir o kutuyu camiye bıraktı." Bunu demediler.. Ama kendi haberlerini de yalanladılar.. Şahit olarak da o gece korkusundan çoluğunu çocuğunu toplayıp, kayınvalidesine giden müezzini gösterdiler. Garibim müezzin, orda değil ki, "İçtiler" desin.. "Ben yalan söyleyemem, içtiklerini görmedim" diyor.. Bu hainler de, "Bakın bakın. Müezzin içilmediğini söylüyor" diyorlar.. Adam görmediğini söylüyor, ama zaten adam orda değil ki görsün.” dedi.