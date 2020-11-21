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Gezicilerin

2020-11-21 18:19:17
Gezicilerin "camide bira" rezaletine FETÖ perdelemesi

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 21 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Taraf’ın 21 Kasım 2014 tarihli ve "MÜEZZİN DİRENİYOR" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Başlığı görünce, sanırsınız ki, müezzin bir şeye direniyor, birileri de ona baskı yapıyor. FETÖ gazetesi değil mi, bu Taraf. ABD'nin CIA'nin gazetesi değil mi? Böyle milleti birbirine düşürür.. Konu ne? Gezi isyanı sırasında, geziciler polisten kaçarken, Dolmabahçe Camii'nin kapısını kırarak, gece vakti ayakkabılarla içeri girdiler.. Polis camiye baskın yapamayacağı için, orda toplandılar.. Ellerinde kimisinin su şişesi, kimisinde gazoz, birisinde de bira.. Adam hayatında camiye gitmemiş, ne bilsin, camide bira içilmeyeceğini.. Fotoğrafı da var. Ama bu hain FETÖ'cüler, hem de o bira kutusunu de, kendi ajansları Cihan Haber Ajansı gazetelere servis ettiği halde, dershane yüzünden iktidarla arası bozulunca, "Bira içen yoktu" diye kendi haberlerin yalanladılar.. Şunu deseler anlarım: "Biz iftira attık. Gezicilerin birası değildi, bizim FETÖ'cü muhabir o kutuyu camiye bıraktı." Bunu demediler.. Ama kendi haberlerini de yalanladılar.. Şahit olarak da o gece korkusundan çoluğunu çocuğunu toplayıp, kayınvalidesine giden müezzini gösterdiler. Garibim müezzin, orda değil ki, "İçtiler" desin.. "Ben yalan söyleyemem, içtiklerini görmedim" diyor.. Bu hainler de, "Bakın bakın. Müezzin içilmediğini söylüyor" diyorlar.. Adam görmediğini söylüyor, ama zaten adam orda değil ki görsün.” dedi.

#1
Foto - CUMHURİYET, 21 Kasım 2012:

CUMHURİYET, 21 Kasım 2012: "LAFI BIRAK ÜSSÜ KAPAT" Çok yerinde bir talep. CHP söylüyor, kemalist cumhuriyet de manşete taşıyor. Peki bu taleplerinde samimi olduklarını nasıl anlayabiliriz? s400'de, F35'de, Akdeniz'de doğal gaz aramalarında, Suriye'de ABD'yi mi, yoksa Erdoğan'ı mı destekledikleri ile anlarız. Onlarca yıldır var olan üssü kapatmaya gelinceye kadar, Türkiye'nin diğer konulardaki dik duruş=unu Cumhuriyet desteklemiş olsa, bu konuda da samimi olarak "Üslerin kapanmasını istiyorlar" derdik. Diğer konularda Amerikancılık oynayan Cumhuriyet ve CHP, üs konusunda ise, kısa zamanda kapatılamayacağını bildikleri için, böyle maraza çıkartıyorlar..

#2
Foto - ZAMAN, 21 Kasım 2013:

ZAMAN, 21 Kasım 2013: "SUÇ MU İŞLEDİK Kİ, KAPATILIYORUZ?" 17-25 Aralık emniyet darbesine 26 gün kalmış. FETÖ'cüler alttan alıyor numaraları yapıyorlar.. Dersaneler eli ile soruları nasıl çaldıkları, devlete nasıl sızdıkları henüz ortaya çıkmamış. "Suç mu işledik ki, kapatılıyoruz" diye manşet atıyorlar.. Aynı Zaman gazetesinde, bugünlerde gündemde olan Bülent Arınç'ın fotoğrafı ile bir haber daha var.. O tarihde Bülent Arınç da, AK parti içindeki en uç FETÖ yanlısı isim olarak desteğini hemen vermiş: "Hocaefendinin yaptığı büyük fedakarlık!" Niçin bunu söylüyor? Sözde Pensilvanya'daki liderleri, "Müesseseler milletin malı, kim yönetirse yönetsin" demiş de, onun için. Sonrasında gördük, millete bıraktı mı, yoksa millete bırakmamak için tepemize bombalar mı yağdırdı..

#3
Foto - CUMHURİYET, 21 Kasım 2013:

CUMHURİYET, 21 Kasım 2013: "İSTANBUL PAZARLIĞI" Bugünlerde CHP, İP, HDP, SP birlikte anayasa taslağı yaptı mı diye tartışıyoruz ya. Bakın 2014 mahalli seçimleri öncesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP ile HDP, ayrıntıları ile, devleti adeta parsel parsel bölüşecek şekilde nasıl pazarlık yapmışlar.. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına CHP'li Mustafa Sarıgül oturacak, HDP'nin adayı Sırrı Süreyya Önder çekilecek, CHP de, 4 ilçeyi HDP'ye bırakacak. Ayrıca büyükşehirde de "yetkili bir başkan yardımcılığı" HDP'ye verilecek.. Bu pazarlıkta, 2014 seçimleri öncesinde acemilik yapılmış, basına sızdırmışlar. Onun için de uygulamayı gerçekleştiremediler. 2019 seçimlerinde kirli pazarlıkları sızdırmadılar.. Halk da Ekrem İmamoğlu'nu gerçekten CHP'nin adayı sandı. Ama bu vesile ile millet bunları tanıdı.. HDP'ye peşkeş çekilen belediye iştirakleri, müdürlükleri artık tek tek biliniyor.. Halk, 2023'ü bekliyor, gerekli tokatı vurmak için.

#4
Foto - TARAF, 21 Kasım 2014:

TARAF, 21 Kasım 2014: "MÜEZZİN DİRENİYOR" Başlığı görünce, sanırsınız ki, müezzin bir şeye direniyor, birileri de ona baskı yapıyor. FETÖ gazetesi değil mi, bu Taraf. ABD'nin CIA'nin gazetesi değil mi? Böyle milleti birbirine düşürür.. Konu ne? Gezi isyanı sırasında, geziciler polisten kaçarken, Dolmabahçe Camii'nin kapısını kırarak, gece vakti ayakkabılarla içeri girdiler.. Polis camiye baskın yapamayacağı için, orda toplandılar.. Ellerinde kimisinin su şişesi, kimisinde gazoz, birisinde de bira.. Adam hayatında camiye gitmemiş, ne bilsin, camide bira içilmeyeceğini.. Fotoğrafı da var. Ama bu hain FETÖ'cüler, hem de o bira kutusunu de, kendi ajansları Cihan Haber Ajansı gazetelere servis ettiği halde, dershane yüzünden iktidarla arası bozulunca, "Bira içen yoktu" diye kendi haberlerin yalanladılar.. Şunu deseler anlarım: "Biz iftira attık. Gezicilerin birası değildi, bizim FETÖ'cü muhabir o kutuyu camiye bıraktı." Bunu demediler.. Ama kendi haberlerini de yalanladılar.. Şahit olarak da o gece korkusundan çoluğunu çocuğunu toplayıp, kayınvalidesine giden müezzini gösterdiler. Garibim müezzin, orda değil ki, "İçtiler" desin.. "Ben yalan söyleyemem, içtiklerini görmedim" diyor.. Bu hainler de, "Bakın bakın. Müezzin içilmediğini söylüyor" diyorlar.. Adam görmediğini söylüyor, ama zaten adam orda değil ki görsün.

#5
Foto - CUMHURİYET, 21 Kasım 2016:

CUMHURİYET, 21 Kasım 2016: "AP'DE EĞİLİM DONDURMAK" 2012'de Cumhuriyet "Lafı bırak, üssü kapat" manşeti atıyordu, AK Parti'yi suçluyordu. Bakın şimdi ahlaksızları konuşturup, Avrupa Birliği lehine söylemlerin propagandasını yapıyorlar.. 4.5 milyon Suriyeli gelmiş, ülkemizde yaşıyor. Bir anlamda Avrupa'ya gitmemeleri için, biz tampon bölge haline gelmişiz. Adamlar söz verdikleri 3.5 milyar avroyu bile tastamam ödememişler. Bir de utanmadan, "AP'de eğilim dondurmak" diyorlar. Kemalist Cumhuriyet de, bu kadınla (Kati Piri) röportaj yapıp, bir tane soru yöneltmeden, "Ne oldu, göçmenler için verdiğiniz sözü bile tutamadınız" demeden, o röportajı yayınlıyor.. Cumhuriyet'in göbeğindeki fotoğraf da çok ilginç. Daha düne kadar, başörtülüyü bile üniversiteye laiklik gerekçesi ile sokmayanlar, "laikliği kazanacağız" afişi altında çarşaflı kadının zafer işaretini yayınlıyorlar.. Hani olur da, bu kadar da mı ilkesizlik olur..

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