  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kullanılan ilaçları mı gösteriyor? Yumurtaların üstündeki kodlara dikkat!

Sudan ucuz dedikleri bu olsa gerek! Telefon fiyatına yeni taşınmazlar

Galatasaray'da Mauro Icardi için yeni iddia! "Valizlerini topladı, Arjantin'e gidiyor..." Osimhen sonrası!

Jose Mourinho'nun transfer listesi sızdı! Şok eden Fred detayı: Detayları ortaya çıktı: Belli oldu…

Emekli zammının detayları ortaya çıktı! Enflasyon hedefi artınca...

Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

Altın, petrol, kobalt ve elmas için Türkiye'yi çağırıyorlardı! Çin bir anda bölgeye girmeye başladı

Bakanlık yetkilisi açıkladı: Belediyeye yazı gönderildi! Şahan Gökbakar'ın villası için yıkım kararı alındı

ABD'li isim açıkladı: Washington Türkiye bu adımı attığı için endişeli, Erdoğan yapar diye korkuyorlar
Gündem
10
Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

2024-09-07 13:43:38
Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

Kuruluşundan bu yana AK Parti'nin uyguladığı 3 dönem kuralını hayat geçirmeye çalışan CHP'de yıllardır tartışılan bu kural sonunda tüzüğe girebildi. Değişen tüzük kurallarına göre ün fazla üç dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebilecek. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminden bu yana gündeme gelen konuyla ilgili siyaset kulislerinde ise farklı görüşler hakim. Genel başkanı Özgür Özel'in bile 5 dönem milletvekilliği yaptığı bilinen CHP'de bu konunun uygulanabilirliğine şüpheyle yaklaşılıyor.

1
#1
Foto - Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ATO Congresium'da düzenlenen 20. Olağanüstü Kurultay'ında ilk gün tamamlandı. Partide tüzük değişikliği süreci tamamlanırken kurultayda kabul edilen tüzük değişiklikleri dikkat çekti.

#2
Foto - Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

Kural neyi kapsıyor? Buna göre, AK Parti'de önceden beridir uygulanan 3 dönem kuralı CHP'de de hayata geçirildi. Buna göre, bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi olarak görev yapabilecek. Ayrıca, TBMM üyeliği adaylarının belirlenmesi için kullanılacak yöntemlerin ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması ve merkez yoklaması olduğu açıklandı.

#3
Foto - Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

3 dönem kuralı hangi tarihten itibaren geçerli sayılacak? Milletvekilleri için getirilen dönem sınırlaması, 24 Haziran 2018 seçimleriyle oluşan TBMM 27. yasama döneminden itibaren geçerli olacak. Bu değişiklikle birlikte, önümüzdeki seçimlerde birçok CHP'li, özellikle uzun süre görev yapan milletvekilleri, aday listelerinde yer alamayacak.

#4
Foto - Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

'Demirbaşlar' kurala takılacak Yeni getirilen 3 dönem kuralına ise partinin demirbaşları denebilecek çok sayıda isim takılacak. O isimlerden bazıları şöyle; Erdoğan Toprak; 7. dönemi, Faik Öztrak; 6. dönemi, Engin Altay; 7. Dönemi ,Oğuz Kaan Salıcı; 4. Dönemi, İlhan Kesici; 5. Dönemi, Bülent Tezcan; 5. Dönemi, Orhan Sarıbal; 4. Dönemi, Veli Ağbaba; 5. Dönemi, Seyit Torun; 4. Dönemi, Mahmut Tanal; 5. Dönemi, Yaşar Tüzün; 6. Dönemi, Tekin Bingöl; 5. Dönemi, Uğur Bayraktutan; 5. Dönemi, Sezgin Tanrıkulu; 5. Dönemi.

#5
Foto - Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

Uzun süredir hayata geçirilemedi İlk olarak AK Parti tarafından uygulanan 3 dönem kuralı CHP'de bir süredir hayat geçirilmeye çalışılıyor. Yıllardır gündeme gelmesine rağmen konuyla ilgili net bir adım atılmamıştı. 2018 yılında da vekil ve başkanlar için ‘3 dönem sınırı’ önerisi getirilmişti. Eski genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da 2023 yılında yaptığı açıklamada kurultayda delege sistemini kaldıracaklarını vadetmişti. O dönem CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu "Milletvekilleri için 3 dönem sınırı getireceğiz 3 dönemden sonra milletvekili olmayacak" demişti.

#6
Foto - Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

Cumhurbaşkanlığında alınan ağır yenilgi sonrası değişim tartışmalarının alevlendiği dönemde CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Özgür Özel de, 5 dönemdir milletvekilliği yapmasına rağmen seçilmesi durumunda milletvekilliği, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için 3 dönem kuralı getireceğini duyurmuştu. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana uygulanıyor CHP'nin 2024 yılında tüzüğüne koyabildiği 3 dönem kuralını Türk siyasetine kazandıran AK Parti oldu. Partinin kuruluşundan bu yana kesintisiz uyguladığı 3 dönem kuralı ile milletvekilliğinde büyük değişimler gerçekleştirildi.

#7
Foto - Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

28 Mayıs seçimlerinde de eksiksiz uygulandı En son gerçekleşen 28 Mayıs 2023 genel seçimlerinde de istisnasız bir şekilde uygulanan 3 dönem kuralında AK Parti listelerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de önemli değişiklikler yapılmıştı. Bu kapsamda 181 kişi liste dışı kalırken listelerin değişimi ise yüzde 65'i bulmuştu.

#8
Foto - Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada üç dönem kuralının Türk siyasetinde bir ilk olduğunu dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Ağustos 2001’de partimizi kurarken koyduğumuz bu kural Allah’a hamdolsun bugüne kadar bozulmadı ve inanıyorum ki bundan sonra da bozulmayacak. Çünkü bu halkımızın içinde alıcısını buldu. Bu siyaseti bırak anlamına gelmiyor tam aksine diyor ki 'Sen üç dönem sadece Parlamentoda görev yap, bir dönem ara ver, ondan sonra devam edeceksen yine devam et. Parti kademelerinde yine çalış mani yok.' Farklı yerlerde, bakın şu anda bakan yardımcılarımızın birçoğu bizim eski milletvekillerimiz. Şu anda milletvekillerimizin içinden büyükelçi olan arkadaşlarımız bile var. Demek ki bunların hepsi olabiliyor. Yani çalışmak isteyene alan bol, hepsi olur" açıklamasında bulunmuştu.

#9
Foto - Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

Şu anda milletvekillerimizin içinden büyükelçi olan arkadaşlarımız bile var. Demek ki bunların hepsi olabiliyor. Yani çalışmak isteyene alan bol, hepsi olur" açıklamasında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fas gol yağdırdı! Galatasaraylı Hakim Ziyech maça damga vurdu
Spor

Fas gol yağdırdı! Galatasaraylı Hakim Ziyech maça damga vurdu

2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Fas, Gabon'u konuk etti. Karşılaşmadan ev sahibi takım 4-1 galip ayrılırken, Galatasaray'ın..
Rusya'dan Türkiye'ye BRICS üyeliği için Ukrayna şartı: AB uyarısı
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye BRICS üyeliği için Ukrayna şartı: AB uyarısı

Türkiye'nin, BRICS'e resmen üyelik başvurusunda bulunduğu iddiasını teyit eden Rusya'dan bu kez 'Ukrayna şartı' geldi. Türkiye'nin BRICS'e y..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm kurum ve kuruluşlara talimat
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm kurum ve kuruluşlara talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) ile ilgili imzaladığı Genelge, Resmi Gazete'de yayımlan..
Cuntacı teğmen tezgâhının peşini bırakmıyoruz! Hiçbiriniz masum değilsiniz!
Gündem

Cuntacı teğmen tezgâhının peşini bırakmıyoruz! Hiçbiriniz masum değilsiniz!

CHP ve avaneleri ile fondaş medyanın teğmenlerin korsan yeminini masumlaştırma çabası içinde olduğunu vurgulayan uzmanlar, FETÖ darbe girişi..
İlk görüntüler ‘pes’ dedirtti! Polatlar hala akıllanmamış
Gündem

İlk görüntüler ‘pes’ dedirtti! Polatlar hala akıllanmamış

Kara para aklama suçlamasından 10 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden bugün tahliye olan Engin Polat'ı yakınları lüks araçlarıyla geldi. Eng..
Avrupa Ülkesi İran'ı tehdit etti! Savaş ilanı gibi!
Dünya

Avrupa Ülkesi İran'ı tehdit etti! Savaş ilanı gibi!

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın Rusya'ya silah yardımı yapmasının uluslarası hukukun açık ihlali oldu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23