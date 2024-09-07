2024-09-07 13:43:38 Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi
Kuruluşundan bu yana AK Parti'nin uyguladığı 3 dönem kuralını hayat geçirmeye çalışan CHP'de yıllardır tartışılan bu kural sonunda tüzüğe girebildi. Değişen tüzük kurallarına göre ün fazla üç dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebilecek. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminden bu yana gündeme gelen konuyla ilgili siyaset kulislerinde ise farklı görüşler hakim. Genel başkanı Özgür Özel'in bile 5 dönem milletvekilliği yaptığı bilinen CHP'de bu konunun uygulanabilirliğine şüpheyle yaklaşılıyor.