Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada üç dönem kuralının Türk siyasetinde bir ilk olduğunu dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Ağustos 2001’de partimizi kurarken koyduğumuz bu kural Allah’a hamdolsun bugüne kadar bozulmadı ve inanıyorum ki bundan sonra da bozulmayacak. Çünkü bu halkımızın içinde alıcısını buldu. Bu siyaseti bırak anlamına gelmiyor tam aksine diyor ki 'Sen üç dönem sadece Parlamentoda görev yap, bir dönem ara ver, ondan sonra devam edeceksen yine devam et. Parti kademelerinde yine çalış mani yok.' Farklı yerlerde, bakın şu anda bakan yardımcılarımızın birçoğu bizim eski milletvekillerimiz. Şu anda milletvekillerimizin içinden büyükelçi olan arkadaşlarımız bile var. Demek ki bunların hepsi olabiliyor. Yani çalışmak isteyene alan bol, hepsi olur" açıklamasında bulunmuştu.