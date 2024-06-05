Geri sayım başladı! İşte, YKS’de netleri artıracak püf noktaları

Önceden belirlenmiş bir sınav stratejisi yoksa başarının sekteye uğrayabileceğini söyleyen Sibel Durak, “Sınava hangi testten başlanacağına, zaman azaldığında nasıl davranılacağına, tüm sorular bittiğinde önce hangi testteki boş bırakılan sorulara dönüleceğine önceden karar verilmelidir” dedi. TYT ile AYT arasındaki 24 saatin önemine de dikkat çeken Durak, “500 tam puanın oluşumunda TYT yüzde 40, AYT ise yüzde 60 etkilidir. TYT’den çıktıktan sonra 24 saatlik sürede zihinsel olarak AYT’ye hazırlanmaları önemlidir. Bu sürede sosyal medyadan ve televizyondan uzak durmalarını öneriyorum. TYT iyi geçmediyse, AYT ile telafi edebileceklerini hatırlamalılar. TYT iyi geçtiyse, YKS puanlarını riske atmamak için AYT’ye de aynı motivasyonla girerek avantajı kaybetmemeliler’’ diye konuştu.