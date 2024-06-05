Geri sayım başladı! İşte, YKS’de netleri artıracak püf noktaları

Başarılı bir sınav için tavsiyelerde bulunan Durak, iki seçenek birbirine çok benziyorsa büyük bir ihtimalle ikisinin de doğru cevap olmayabileceğine dikkat çekerek, “Diğer seçenekleri iyi okuyarak aradaki ayrıntıyı yakalamalısınız. İki seçenek birbirinin zıttıysa, bunlardan birinin doğru cevap olma ihtimali çok yüksektir. Eğer seçeneklerde hepsi, her zaman, hiçbiri gibi genellemeler varsa bu seçeneklerin yanlış olma ihtimalinin de yüksek olabileceğini düşünebilirsiniz. 'Bu kadar da kolay olabilir mi?' diye takılmayın. Soru dağılımı içinde çok kolay ve 'Bu da olur mu?' denilecek türde sorular da olabilir. Bunları da aynı önem düzeyi ile çözün’’ dedi.