2020-10-12 12:54:14 Geri sayım başladı! Dev projedeki sistem Türkiye ve Avrupa'da ilk olacak
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nin havalandırma sistemleri, kara yolu tünellerinde uygulanan yöntemlerin aksine, Türkiye'de ve Avrupa'da ilk kez dikey şaft yapılarıyla inşa edilecek. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde Nisan 2016'da, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da yapımına başlanan projede, yerin yaklaşık 700 metre altında 24 saat esasına göre çalışılıyor.