Geri sayım başladı! Dev projedeki sistem Türkiye ve Avrupa'da ilk olacak

Coğrafi yapıya göre tasarlanan sistem ile güzergah boyunca üç farklı lokasyonda kirli ve temiz hava olmak üzere, 6 dikey havalandırma şaftı yapılacak. Tasarlanan üç havalandırma istasyonu ile tünel dört eşit parçaya bölünecek ve işletme maliyetleri açısından da daha faydalı bir havalandırma sisteminin hayata geçirilmesi sağlanacak.