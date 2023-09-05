Geri sayım başladı! Bölgenin 'sağlık üssü' oluyor

Van ilinin ihtiyacı olan fizik tedavi, rehabilitasyon, onkoloji ve ileri cerrahi standartlarının olduğu bir şehir hastanesinin inşa edileceğinin altını çizen Tosun, “Şu an mevcutta Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 22 ameliyathaneyle hizmet vermekteyiz. Zaman zaman ameliyathanelerde sıkışıklık yaşamaktayız. Biz de bunu planlayarak şehir hastanemize 50 ek ameliyathane planladık. Yine 157 ek erişkin yoğun bakım planlandı. Bu 157 ek erişkin yoğun bakım yapıldığında, şu an mevcut hastanedeki erişkin yoğun bakımlardan boşalan yerlerde çocuk ve yeni doğan yoğun bakımların kapasite arttırması için kullanacağız. Bu hastanede geniş ve ferah bir acil servis planladık. Böylelikle inşaat bittikten sonra eski acil servis alanını tamamen çocuk ve kadın doğum acili olarak kullanacağız. Yeni hastanemizin acil servisini de erişkin acil servisi olarak kullanacağız. Onkoloji hastalarının tanı ve tedavilerinin tamamen yapıldığı bir onkoloji merkezi planlamaktayız. Yine ileri fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapıldığı bir hastanemiz de bunun içerisinde yer alacak” diye konuştu.