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Türkiye
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Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

2023-03-14 07:11:27
Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, depoda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

#1
Foto - Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Yangın, Kanarya Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Erenler Caddesi üzerindeki geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler deponun olduğu bahçedeki barakayı da sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan baraka ile depoya müdahale etti.

#3
Foto - Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

#4
Foto - Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Öte yandan geri dönüşüm deposundan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

#5
Foto - Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Görüntülerde depodan ve barakalardan alevlerin yükseldiği, itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği görüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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