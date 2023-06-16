Gerçekti, hayal oldu! Düğüncüler kuyumcuya bunun için koştu

'ZEVKİMİZE GÖRE DEĞİL, FİYATINA GÖRE EŞYA BAKIYORUZ' İmitasyon altın satın almak için mağazaya giren ve ismini vermek istemeyen bir müşteri, sadece altın fiyatlarından değil artan tüm fiyatlardan şikayet ederek şöyle konuştu: “Maalesef, bizim kültürümüzde gelinin dirseklerine kadar bilezikler, boynuna kocaman gerdanlıklar ve beline altın kemer takılması adet olmuş. Ben şahsen altın takı takma meraklısı değilim ama ailelerin bu konuda baskısı oluyor. 25 Haziran’da düğünüm var. Halen alışverişimizi tamamlayamadık. Neye elimizi atacağımı şaşırdık. En kötü yatak odası takımı 40 bin TL olmuş. En kötü koltuk takımı 30 bin TL olmuş. Beyaz eşya almak zaten hayal olmuş. Zevkimize göre değil, fiyatına göre eşya bakıyoruz. 4 bin TL kira ödeyeceğiz. Her ay aldığımız eşyaların taksitlerini ödeyeceğiz. Bu kadar masrafın arasında altını nasıl alalım? Bu yüzden imitasyon almaya karar verdik. İmitasyonu bile zar zor alacağız. Artık bu gelenek değişmeli.”