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Ekonomi
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Gerçekti, hayal oldu! Düğüncüler kuyumcuya bunun için koştu

2023-06-16 09:29:06
Gerçekti, hayal oldu! Düğüncüler kuyumcuya bunun için koştu

Altın fiyatlarının yükselmesiyle düğün masraflarını karşılamakta zorlanan çiftler, imitasyon altınları tercih etmeye başladı. Kuyumcular satışların düşmesinden şikayetçi olurken, imitasyon altın satmaya başladılar.

#1
Foto - Gerçekti, hayal oldu! Düğüncüler kuyumcuya bunun için koştu

Gram altının fiyatı bin 500 TL bandına kadar yükseldi. Düğünde takacakları altınları almakta zorlanan çiftler çareyi imitasyon altında buldu. Bu da çiftlerin, altın masraflarını yüzde 95 oranında azalttı. Geçtiğimiz yıllarda, gelinlere kilolarca altın takılan düğünleriyle gündeme gelen Van’da da çiftler artık imitasyon altını tercih etmeye başladı. Van’daki kuyumcular satışların düşmesinden şikayetçiyken, imitasyon altın satan esnaf ise halinden memnun.

#2
Foto - Gerçekti, hayal oldu! Düğüncüler kuyumcuya bunun için koştu

'BURAYA GELEN ÇİFTLER, ELİ BOŞ ÇIKIYOR' Van’da kuyumculuk yapan Kasım Aslan, yaz aylarının gelmesiyle birlikte başlayan düğün sezonuna rağmen piyasanın durgun olduğunu belirtti. Seçimlerinin ardından altın ve döviz fiyatlarının düşmesini beklediklerini, ancak tam tersine fiyatların yükselmiş olmasının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Aslan, bu kez ümitlerini Kurban Bayramı sonrasına bağladıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Buraya gelen çiftler eli boş çıkıyor maalesef. İnsanların alım gücü kalmadı. Bir alyansın fiyatı bile neredeyse 10 bin TL’ye yükseldi. Bizim bölgemizde yapılacak olan bir düğünde sadece altın masrafı yaklaşık 600 bin TL civarında.”

#3
Foto - Gerçekti, hayal oldu! Düğüncüler kuyumcuya bunun için koştu

ALTIN KİRALAMA DEVRİ DE KAPANDI Daha önceleri altın almaya gücü yetmeyen çiftlerin, düğünlerini atlatıncaya kadar tanıdıkları kuyumculardan altın kiraladıklarını belirten Aslan, “Ancak artık altının kilosu 1,5 milyon TL’ye dayandı. O yüzden altın kiralama da ortadan kalktı. Bu yüzden bazı çiftler imitasyon ürünlere yönelebiliyor” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Gerçekti, hayal oldu! Düğüncüler kuyumcuya bunun için koştu

KUYUMCUDA 200 BİN TL, İMİTASYONU 5 BİN TL Kuyumcuların aksine, işlerinden memnun olanlar imitasyon altın satıcıları. Van’da imitasyon altın satışı yapan esnaf Zana Borak, düğün sezonunun gelmesiyle birlikte işlerinin açıldığını ve kasım ayına kadar da bu şekilde sürmesini beklediklerini belirtti. Müşterilerin çoğunlukla altın görünümlü kemer tercih ettiğini söyleyen Borak, imitasyon takı tercih edilmesiyle çiftlerin altın masraflarını yüzde 95 oranında azalttıklarını belirtti. Borak, “Çiftler, mütevazı bir düğün yapmak istese bile altın masrafları 350-400 bin TL arasında değişiyor. İmitasyon takılar ile beraber bu rakam 8-10 bin TL civarına kadar düşmüş oluyor. Kuyumcularda 100 gram olan bir altın set, 200 bin TL civarında satılırken, bizim mağazamızdaki benzer bir set 5 bin TL’den alıcı buluyor” dedi.

#5
Foto - Gerçekti, hayal oldu! Düğüncüler kuyumcuya bunun için koştu

'İMİTASYON TAKI BİLE ALAMAYAN İNSANLAR VAR' Eski bir gelenek olarak, geline güvence olması için altın alındığını fakat düşen alım gücüyle artık insanların düğün masraflarını dahi çıkaramaz hale geldiğini söyleyen Borak, bu geleneğin artık değişmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Alım gücü gerçekten çok düştü. İmitasyon takı bile alamayan insanlar var. Evine asgari ücret bile girmeyen aileler var. Onların da rahat bir şekilde düğünlerini yapabilmeleri için biz bu algının değişmesini istiyoruz.”

#6
Foto - Gerçekti, hayal oldu! Düğüncüler kuyumcuya bunun için koştu

'ZEVKİMİZE GÖRE DEĞİL, FİYATINA GÖRE EŞYA BAKIYORUZ' İmitasyon altın satın almak için mağazaya giren ve ismini vermek istemeyen bir müşteri, sadece altın fiyatlarından değil artan tüm fiyatlardan şikayet ederek şöyle konuştu: “Maalesef, bizim kültürümüzde gelinin dirseklerine kadar bilezikler, boynuna kocaman gerdanlıklar ve beline altın kemer takılması adet olmuş. Ben şahsen altın takı takma meraklısı değilim ama ailelerin bu konuda baskısı oluyor. 25 Haziran’da düğünüm var. Halen alışverişimizi tamamlayamadık. Neye elimizi atacağımı şaşırdık. En kötü yatak odası takımı 40 bin TL olmuş. En kötü koltuk takımı 30 bin TL olmuş. Beyaz eşya almak zaten hayal olmuş. Zevkimize göre değil, fiyatına göre eşya bakıyoruz. 4 bin TL kira ödeyeceğiz. Her ay aldığımız eşyaların taksitlerini ödeyeceğiz. Bu kadar masrafın arasında altını nasıl alalım? Bu yüzden imitasyon almaya karar verdik. İmitasyonu bile zar zor alacağız. Artık bu gelenek değişmeli.”

#7
Foto - Gerçekti, hayal oldu! Düğüncüler kuyumcuya bunun için koştu

İmitasyon altın nedir? İmitasyon altın takılar; bakır, pirinç ve gümüş gibi fiyatı gerçek altına oranla düşük olan metallerden üretilir ve bu takılara altın kaplama ya da altın rengi boya uygulaması yapılarak altın görünümü verilir. Ancak, imitasyon altın gerçek altınla aynı değeri veya dayanıklılığı sağlamaz ve yatırım amaçlı olarak kabul edilmez.

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