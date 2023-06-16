Gerçekti, hayal oldu! Düğüncüler kuyumcuya bunun için koştu

KUYUMCUDA 200 BİN TL, İMİTASYONU 5 BİN TL Kuyumcuların aksine, işlerinden memnun olanlar imitasyon altın satıcıları. Van’da imitasyon altın satışı yapan esnaf Zana Borak, düğün sezonunun gelmesiyle birlikte işlerinin açıldığını ve kasım ayına kadar da bu şekilde sürmesini beklediklerini belirtti. Müşterilerin çoğunlukla altın görünümlü kemer tercih ettiğini söyleyen Borak, imitasyon takı tercih edilmesiyle çiftlerin altın masraflarını yüzde 95 oranında azalttıklarını belirtti. Borak, “Çiftler, mütevazı bir düğün yapmak istese bile altın masrafları 350-400 bin TL arasında değişiyor. İmitasyon takılar ile beraber bu rakam 8-10 bin TL civarına kadar düşmüş oluyor. Kuyumcularda 100 gram olan bir altın set, 200 bin TL civarında satılırken, bizim mağazamızdaki benzer bir set 5 bin TL’den alıcı buluyor” dedi.