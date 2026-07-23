Guterres'ten dünyayı tedirgin eden açıklama

Guterres, Ukrayna'da, Sahel'de, Sudan'da ve daha birçok yerde çatışmaların büyük acılara yol açtığına dikkati çekerek, bu krizlerin halkın geçim kaynaklarını altüst ettiğini ve insani sonuçları ağır olacak şekilde nüfusları yerinden ettiğini dile getirdi. Diplomasinin bu çatışmaları durdurma gücüne sahip olduğunu söyleyen Guterres, bu konuda BM Sekreterliğinin tüm iyi niyet ve arabuluculuk desteğinin güçlendirilmesi ve BM Güvenlik Konseyinin erken ve kararlı bir şekilde hareket edip sahadaki gerçekleri araştırarak, gerilimleri azaltmaya ve anlaşmazlıkların kontrolden çıkmasını önlemeye yardımcı olması gerektiğini kaydetti.