  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rüzgara meydan okuyan pazarcı metrelerce havalandı! Uçan pazarcı kamerada! Guterres'ten dünyayı tedirgin eden açıklama Gözleri yaşartan tıp başarısı! Anne karnındaki bebeğe mucize operasyon! Suudi Arabistan'da Türkiye'nin yüreğini yakan acı! Hatay'a getirildiler Antalya'da sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği çalıştayı düzenlendi Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler! Güneşin altında bitkin düştü! Aşırı sıcaklardan bayılan leyleğe itfaiye eli uzandı! Mısır deviyle iş birliği! İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralında değişiklik olmayacak Yıldız oyuncu faşist zorbaların hedefinde! Lamine Yamal’a aşağılık ifadeler
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Guterres'ten dünyayı tedirgin eden açıklama

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Guterres'ten dünyayı tedirgin eden açıklama

Açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaların "kontrolden çıktığı" uyarısında bulundu.

#1
Foto - Guterres'ten dünyayı tedirgin eden açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinde "Uluslararası barış ve güvenliğin korunması" gündem maddesiyle düzenlenen "Uyuşmazlıkların barışçıl çözüm mekanizmalarının güçlendirilmesi" başlıklı açık tartışma oturumunda konuştu.

#2
Foto - Guterres'ten dünyayı tedirgin eden açıklama

Bugün çatışmaların sayı, karmaşıklık, süre ve kapsam bakımından arttığını belirten Guterres, "Uluslararası hukuka karşı endişe verici bir kayıtsızlık görüyoruz. Cezasızlık yayılıyor. İhlaller cevapsız kalıyor." ifadelerini kullandı. Guterres, bunu Orta Doğu'daki yıkıcı sonuçlarla tüm açıklığıyla gördüklerine işaret ederek "Durum kontrolden çıkıyor. Hayal edilemez bir noktaya doğru ilerliyor. Bölge, giderek genişleyen bir çatışma çemberine çekiliyor." diye konuştu.

#3
Foto - Guterres'ten dünyayı tedirgin eden açıklama

Krizlerin birbirini tetiklediğini söyleyen Guterres, bu dinamik yayıldıkça, siyasi hedeflerin çatışmanın arasında giderek daha fazla belirsizleştiği değerlendirmesinde bulundu. Guterres, Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mendeb çevresindeki uluslararası seyrüsefer hakları ve özgürlüklerin tamamen yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, diplomasinin bu konuda tek çözüm yolu olduğunun altını çizdi.

#4
Foto - Guterres'ten dünyayı tedirgin eden açıklama

Gazze'deki mevcut duruma da değinen BM Genel Sekreteri, "Gazze'de, sözde ateşkese rağmen siviller her gün ağır bedeller ödemeye devam ediyor. İnsanlar evlerinde, topluluklarında ve günlük yaşamlarının sıradan işlerini yaparken öldürülüyor." dedi. Guterres, İsrail'in Gazze üzerindeki kontrolünü artırdığını, buna karşın yaşam koşullarının yayılan hastalıklar nedeniyle giderek daha da dayanılmaz hale geldiğini ve insani yardım operasyonlarının büyük ölçüde engellendiğini vurguladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise şiddet içeren İsrail ilhakının sinsice ilerlediği uyarısında bulunan Guterres, "Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin genişlediğini, İsrail'in kapsamlı askeri operasyonlarını ve büyük ölçekli yerinden edilmeleri görüyoruz." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Guterres'ten dünyayı tedirgin eden açıklama

Guterres, Ukrayna'da, Sahel'de, Sudan'da ve daha birçok yerde çatışmaların büyük acılara yol açtığına dikkati çekerek, bu krizlerin halkın geçim kaynaklarını altüst ettiğini ve insani sonuçları ağır olacak şekilde nüfusları yerinden ettiğini dile getirdi. Diplomasinin bu çatışmaları durdurma gücüne sahip olduğunu söyleyen Guterres, bu konuda BM Sekreterliğinin tüm iyi niyet ve arabuluculuk desteğinin güçlendirilmesi ve BM Güvenlik Konseyinin erken ve kararlı bir şekilde hareket edip sahadaki gerçekleri araştırarak, gerilimleri azaltmaya ve anlaşmazlıkların kontrolden çıkmasını önlemeye yardımcı olması gerektiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kırışıklıkları dert etmeyin: Yoğurt otu mucizesi! Her on kişiden biri kullanıyor... Bakın neymiş
Kadın - Aile

Kırışıklıkları dert etmeyin: Yoğurt otu mucizesi! Her on kişiden biri kullanıyor... Bakın neymiş

Latince ismi Galium Aparine olan yoğurt otu, ülkemizin her yerinde yetişen bir bitkidir. Roma döneminde sıkça kullanılan bitkiler arasında y..
FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu
Gündem

FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı özel çalışmaları neticesinde, daha önce "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yay..
İstanbul'u fırtına vurdu!
Yerel

İstanbul'u fırtına vurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli fırtına İstanbul genelinde hayatı adeta dur..
Yolsuzluk çarkı çöktü! CHP'li bir isim daha tutuklandı
Gündem

Yolsuzluk çarkı çöktü! CHP'li bir isim daha tutuklandı

Silivri Belediyesi'ndeki dev rüşvet, zimmet ve kara para aklama ağına yönelik yürütülen soruşturmada CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tu..
Ötme sırası Ahbap Üner’de: Nasıl soyulduğumuzu anlat şimdi Ece
Gündem

Ötme sırası Ahbap Üner’de: Nasıl soyulduğumuzu anlat şimdi Ece

Özgürlük kılıfı altında kadınları vücutlarını teşhir etmeye teşvik eden CHP yandaşı Ece Üner, bağışları fuhşa ve kumara harcadığı ifade edil..
Bir vekil daha tarafını belli etti! CHP bölünüyor saflar netleşiyor
Gündem

Bir vekil daha tarafını belli etti! CHP bölünüyor saflar netleşiyor

CHP’de mahkeme kararlarının ardından genel başkanlık koltuğunu devretmek zorunda kalan ve yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel’in hesa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23