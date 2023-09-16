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Gerçek dost kara günde belli olur! Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk

2023-09-16 08:40:44
Gerçek dost kara günde belli olur! Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk

Daniel Kasırgası'nın etkisiyle selin vurduğu Libya'ya yardım eli uzatan Türkiye, hava ile denizden ekip ve malzeme sevkiyatı yapıyor. Yardımlar, afetin izleri tamamen silinene kadar sürecek. Türkiye, tarihi ve coğrafi bağlarla kardeşlik ilişkisi içinde bulunduğu Libya halkına yaşanılan sel felaketi sonrası da yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Türkiye, Libya halkının yaralarını sarmak için uzun süreli insani yardım programı uygulamayı planlıyor.

#1
Foto - Gerçek dost kara günde belli olur! Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mersin'den deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturulduğunu açıkladı. Bölgedeki kırılgan durum nedeniyle de gemilerin ve ilgili personelin güvenliği hususu ön plana çıkıyor. Libya tarafının talepleri doğrultusunda hazırlanan ek insani yardımlar da felaket bölgesine sevk ediliyor.

#2
Foto - Gerçek dost kara günde belli olur! Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin nakli gerçekleştirildi. İlk etapta 3 askeri kargo uçağı Libya'ya gönderildi. 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma aracı ve 2 arama kurtarma botu da Libya'da insani yardım görevinde. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve insani yardım personeli gönderilen malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını gözetmek üzere afet bölgesine geçti.

#3
Foto - Gerçek dost kara günde belli olur! Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk

Gelinen noktada felaketin ardından hem doğu hem de batıdaki Libyalılar Türkiye'den ortak yardım talebinde bulundu. Ankara, Libya halkını bir bütün olarak kucaklamaya devam edecek. Güvenlik önceliklendirilerek koridor yoluyla insani yardımların bölgeye gönderilmeye devam edeceği öğrenildi.

#4
Foto - Gerçek dost kara günde belli olur! Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk

SAHRA HASTANESİ Libya'da Derne merkezli yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye giden Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ve UMKE Atak ekipleri, Derne'de sahra hastanesi kurarak bölge halkına hizmet vermeye başladı.

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