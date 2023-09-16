2023-09-16 08:40:44 Gerçek dost kara günde belli olur! Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk
Daniel Kasırgası'nın etkisiyle selin vurduğu Libya'ya yardım eli uzatan Türkiye, hava ile denizden ekip ve malzeme sevkiyatı yapıyor. Yardımlar, afetin izleri tamamen silinene kadar sürecek. Türkiye, tarihi ve coğrafi bağlarla kardeşlik ilişkisi içinde bulunduğu Libya halkına yaşanılan sel felaketi sonrası da yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Türkiye, Libya halkının yaralarını sarmak için uzun süreli insani yardım programı uygulamayı planlıyor.