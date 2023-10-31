Gerçeğine yakın olsun diye bakın ne yapmış! Türk sanatçıdan müthiş Mescid-i Aksa eseri

“Kudüs'e hasret duyanlara imkan veriyoruz” Kabe-i Muazzama ve Mescid-i Nebevi ile birlikte Erzurum Ulu Cami'de her vakit ziyaret edilen Mescid-i Aksa maketinin her türlü detayı ile bire bir olduğunu anlatan Doğan Hattatoğlu, bu günlerde Filistin topraklarında yaşanan hadiselerin son derece feci boyutlara geldiğini anlatarak, “Tabii insan olarak duygulanmamak da mümkün değil. İslam toplumunun olduğu bir dünyada bir avuç İsrail'e maalesef bir şey yapılamıyor. Bunun da herhalde bir sırrı olsa gerek. Cenab-ı Allah neden bir cezalarını vermiyor? Onu da tabii biz bilemiyoruz. Manevi yönleri farklıdır mutlaka bu işin. Ancak biz burada maketi yaparak ve sergileyerek, insanlara oralara gitmeseler de buradaki makedi görerek Mescid-i Aksa'nın da ne demek olduğunu görme fırsatını vermeye çalıştık. Oraya bir nebzede olsa yaşasınlar istedik. İnşallah Mevlam zulmü bitmesi için bir sebep kılar. Televizyonlarda bu zulmü seyretmek bizleri çok fazla mahvediyor. Elden bir şey geliyor mu? Yürüyoruz, bağırıyoruz, dua ediyoruz. Ama bunda bir sır vardır, mutlaka bizim bilmediğimiz. Allah oradaki Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.