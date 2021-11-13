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Gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız! İstanbul'da sahte dolar operasyonu

2021-11-13 14:07:06
Gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız! İstanbul'da sahte dolar operasyonu

Sahtecilikle mücadele kapsamında çalışmalar yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre önce, yurtdışında yaşayan bazı kişilerin, sahte döviz basmak amacıyla Zeytinburnu'nda bir kişi ile irtibat kurduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, sahtecilikten sabıkası da olduğu öğrenilen Y.Y.G.'yi takibe aldı. Y.Y.G.'nin Zeytinburnu'nda kiraladığı bir iş yerinde sahte döviz bastığını tespit eden ekipler, iş yerine operasyon düzenledi.

#1
Foto - Operasyonda Y.Y.G., sahte döviz basarken suçüstü yakalandı. İş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 40 bin adet sahte 100 ABD Doları, yaklaşık 7 milyon lira tutarında 500 bin İngiltere Kraliyet Pulu, 500 Fransa vatandaşı kimlik kartı ile sahte para ve pul üretiminde kullanılan yazıcılar, para sayma makineleri, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi ele geçirildi.

Operasyonda Y.Y.G., sahte döviz basarken suçüstü yakalandı. İş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 40 bin adet sahte 100 ABD Doları, yaklaşık 7 milyon lira tutarında 500 bin İngiltere Kraliyet Pulu, 500 Fransa vatandaşı kimlik kartı ile sahte para ve pul üretiminde kullanılan yazıcılar, para sayma makineleri, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi ele geçirildi.

#2
Foto - Y.Y.G.'nin piyasaya sürme hazırlığında olduğu sahte dövizlerin para sayma makinesi ve mor ışık testinden geçebildiği belirtildi. Jandarma tarafından suçüstü yakalanan Y.Y.G., kalpazanlık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Y.Y.G.'nin piyasaya sürme hazırlığında olduğu sahte dövizlerin para sayma makinesi ve mor ışık testinden geçebildiği belirtildi. Jandarma tarafından suçüstü yakalanan Y.Y.G., kalpazanlık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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