Gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız! İstanbul'da sahte dolar operasyonu

Sahtecilikle mücadele kapsamında çalışmalar yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre önce, yurtdışında yaşayan bazı kişilerin, sahte döviz basmak amacıyla Zeytinburnu'nda bir kişi ile irtibat kurduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, sahtecilikten sabıkası da olduğu öğrenilen Y.Y.G.'yi takibe aldı. Y.Y.G.'nin Zeytinburnu'nda kiraladığı bir iş yerinde sahte döviz bastığını tespit eden ekipler, iş yerine operasyon düzenledi.