Fransa bile kabul etti! Georgios Gerapetritis kabullenemiyor: Türkiye'den izin istemedik
Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, elektrik kablosu projesinin hayata geçirilmesi için Türkiye'den izin istemediklerini öne sürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, elektrik kablosu projesinin hayata geçirilmesi için Türkiye'den izin istemediklerini öne sürdü.
Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında planlanan elektrik bağlantısı projesi, Atina'da siyasi tartışmaların odağına yerleşti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, projenin ilerleyebilmesi için Türkiye'den izin alındığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi.
Yunan muhalefetinin, Fransa'nın Türkiye'ye ilettiği bilgi notunu gündeme getirmesi üzerine konuşan Gerapetritis, Ankara'dan herhangi bir izin alınmadığını savundu. Bakan, Paris ile diplomatik temasların sürdüğünü belirterek yapılan bilgilendirmenin Türkiye'den onay alınmış gibi değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.
Gerapetritis, Yunanistan ile GKRY arasındaki elektrik bağlantısı projesinin planlandığı şekilde ilerlediğini ileri sürdü. Projeye ilişkin lisansın Yunanistan tarafından verildiğini belirten Bakan, sürecin önünde herhangi bir engel bulunmadığı mesajını verdi.
Tartışmanın merkezinde ise Fransa'nın proje hakkında Türkiye'yi bilgilendirmesi yer alıyor. Atina yönetimi, söz konusu diplomatik bilgilendirmenin bir izin veya onay talebi anlamına gelmediğini savunuyor.
Yunan muhalefeti ise Fransa ile Türkiye arasında yürütülen temaslara ve Ankara'ya bilgi verilmesine tepki gösteriyor. Muhalif kesimler, söz konusu iletişimin Türkiye'nin projeye ilişkin süreçteki konumunu tartışmalı hâle getirdiğini öne sürüyor. Böylece Atina'da elektrik bağlantısı projesi üzerinden yeni bir siyasi tartışma yaşanırken, hükümetin “izin alınmadı” açıklaması ile muhalefetin diplomatik temaslara yönelik eleştirileri arasındaki görüş ayrılığı sürüyor.
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