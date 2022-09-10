2022-09-10 09:11:21 Gençlerde omuz çıkığı daha zor iyileşiyor
Omuz çıkığı şikayetlerinde en çok rastlanan yaşın 20’li yaşlar olduğuna değinen Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, “Omuz çıkığı çoğunlukla spor travmalarından sonra oluşuyor. Özellikle 20 yaş ve altında çıkığın tekrarlama ihtimali yüzde 95’lerdedir. Tekrarlayan Omuz çıkmalarını genellikle yüzerken ve gece yatarken yapılan normal aktiviteler sırasında da görüyoruz. Yüzme, futbol ve basketbol olarak bahsettiğimiz sportif aktiviteler çıkığın tekrarı için risk teşkil ediyor” dedi.