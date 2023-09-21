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Spor
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Genç yıldız Galatasaray'a imzayı attı

2023-09-21 21:38:12
Genç yıldız Galatasaray'a imzayı attı

Galatasaray, Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

#1
Foto - Genç yıldız Galatasaray'a imzayı attı

Süper Lig devi Galatasaray, Alman devi Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

#2
Foto - Genç yıldız Galatasaray'a imzayı attı

Sarı-kırmızılı takım, genç futbolcu için Dortmund'a 220 bin euro bonservis ücreti ödeyecek. Galatasaray ayrıca 17 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

#3
Foto - Genç yıldız Galatasaray'a imzayı attı

İşte Galatasaray'ın açıklaması: 25.02.2026 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

#4
Foto - Genç yıldız Galatasaray'a imzayı attı

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

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Foto - Genç yıldız Galatasaray'a imzayı attı

Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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