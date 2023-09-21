2023-09-21 21:38:12 Genç yıldız Galatasaray'a imzayı attı
Galatasaray, Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattığını duyurdu.
Süper Lig devi Galatasaray, Alman devi Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı takım, genç futbolcu için Dortmund'a 220 bin euro bonservis ücreti ödeyecek. Galatasaray ayrıca 17 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte Galatasaray'ın açıklaması: 25.02.2026 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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