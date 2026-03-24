Genç Nida Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması Finali Çekmeköy’de yapıldı
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Genç Nida Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması Finali Çekmeköy’de yapıldı

İstanbul’un dört bir yanından gelen Kur'an sevdalısı gençler Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın il finalinde Çekmeköy'de bir araya geldi.

Foto - Genç Nida Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması Finali Çekmeköy’de yapıldı

Şehit Ömer Halisdemir Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşen bu mukaddes buluşmada manevi coşku zirveye çıktı.

Foto - Genç Nida Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması Finali Çekmeköy’de yapıldı

Programın sunuculuğunu okulun Türkçe Öğretmenlerinden Mine Sarp yaptı. Okul Müdürü Kahraman Selçuk, selamlama konuşmasında, “Kur’an’ı- Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın kaybedenin olmadığını” ifade etti.

Foto - Genç Nida Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması Finali Çekmeköy’de yapıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sadiye Gümüş, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması hakkında detaylı bilgi vererek, bundan sonra nasıl bir yol izleyecekleri hakkında bilgilendirme yaptı. Sadiye Gümüş, “Kur’an’ı güzel okuma yarışmanın yaklaşık 40 yıldır düzenli yapıldığını hatırlatarak” katılımcılara başarılar diledi. Gümüş, yarışmayı takip eden misafirlere ise teşekkür etti.

Foto - Genç Nida Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması Finali Çekmeköy’de yapıldı

Çekmeköy AK Parti İlçe Başkanı Fatih Sırmacı, “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir” Hadis-i Şerifini hatırlattı. Konuşmasının devamında Fatih Sırmacı, “Çocuklarımızın bu manevi yolculuğuna ortak olmak ve onların güzel tilavetlerini dinlemek bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu.

Foto - Genç Nida Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması Finali Çekmeköy’de yapıldı

Sevgili öğrencimizi ve emeği geçen kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” dedi.

Foto - Genç Nida Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması Finali Çekmeköy’de yapıldı

KUR’AN İNSANI KÖTÜLÜKTEN KORUR Çekmeköy Müftüsü Abdulselam Özdere ise, yaptığı konuşmada yakın tarihten örnekler vererek, Kur’an toplumunun önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Kur’an okuyan insan, kötülüklerden korunur. Değerli gençler; sizler Kur’an’ın anlam dünyasına sığındınız ve Kur’an’ı kendinize kalkan edindiniz. Dolaysıyla Kur’an sizi mutlaka kötülüklerden, ateşten, koruyup kollayacaktır” açıklamasında bulundu.

Foto - Genç Nida Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması Finali Çekmeköy’de yapıldı

KUR’AN SONSUZ BİR OKYANUSTUR Çekmeköy Milli Eğitim İlçe Şube Müdürü Ramazan Ercan, “Kur’an sığınılacak en iyi limandır. Kur’an sonsuz bir okyanustur. Toplum olarak, Kur’an’dan her yönüyle istifade etmeliyiz. Ben hayatımın her alanında Kur’an’ı kendime rehber edinmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Foto - Genç Nida Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması Finali Çekmeköy’de yapıldı

İstanbul’un farklı yerlerinden katılan on finalistin yarıştığı finalde,Üsküdar Şehit Ayşe Aykaç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Mahinur Yiğit birinci oldu.

Foto - Genç Nida Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması Finali Çekmeköy’de yapıldı

Programın sonunda, katılımcılara plaketleri ve hediyeleri takdim edildi. Program dua ve temennilerle son buldu.

Foto - Genç Nida Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması Finali Çekmeköy’de yapıldı

Foto - Genç Nida Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması Finali Çekmeköy’de yapıldı

