Ülkenin başına talih kuşu kondu: 9,67 milyon tonluk keşif yapıldı, rezervler resmen patladı

Ayrıca Çin, Mianning ilçesindeki Mao Niu Ping madeninde 27,14 milyon ton florit ve 37,23 milyon ton barit de dahil olmak üzere yeni kaynaklar keşfetti. Bu kaynakların her ikisi de süper büyük ölçekli yataklar olarak sınıflandırılıyor.