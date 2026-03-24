Dünya
Ülkenin başına talih kuşu kondu: 9,67 milyon tonluk keşif yapıldı, rezervler resmen patladı
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünyanın ikinci büyük hafif nadir toprak element yatağı keşfedildi. Dev rezervin küresel dengeleri değiştireceği ifade ediliyor.

Vietnam Haber Ajansı'nın Çin'deki muhabirine göre, Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı 24 Mart'ta, ülkenin Sichuan eyaletinin Mianning ilçesinde dünyanın ikinci büyük hafif nadir toprak elementleri yatağını keşfettiğini ve ulusal rezervlere 9,67 milyon ton nadir toprak oksiti eklediğini, bunun da yüzde 300'ün üzerinde bir artışa denk geldiğini açıkladı.

Nadir toprak oksitleri, manyetik ve floresan malzemeler gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır ve modern endüstri ve yüksek teknoloji üretiminde vazgeçilmez bileşenlerdir.

Ayrıca Çin, Mianning ilçesindeki Mao Niu Ping madeninde 27,14 milyon ton florit ve 37,23 milyon ton barit de dahil olmak üzere yeni kaynaklar keşfetti. Bu kaynakların her ikisi de süper büyük ölçekli yataklar olarak sınıflandırılıyor.

Florit ve barit yenilenebilir olmayan kaynaklardır. Özellikle florit, endüstriyel florun önemli bir kaynağı olup, gelişmekte olan ve gelecekteki endüstrilerde hayati bir rol oynamaktadır.

Kimyasal inertliği, asit ve alkali direnci, yüksek yoğunluğu ve radyasyon emme özellikleri ile bilinen barit, petrol ve gaz, kimya, ilaç ve inşaat gibi sektörlerde son derece önemli bir hammaddedir. KAYNAK: VİETNAMVN

TÜRKİYE'DEKİ REZERV: Türkiye, Eskişehir Beylikova'da keşfedilen devasa rezerv ile dünyanın en büyük ikinci Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasına ev sahipliği yapmaktadır. 694 milyon ton cevher kapasiteli bu sahada kurulan pilot tesis ile Türkiye, küresel NTE üretiminde ilk 5 ülke arasına girmeyi ve teknolojik bağımsızlığını artırmayı hedeflemektedir.

