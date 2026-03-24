Antalya'da ay yıldız rüzgarı! Milli sporcularımız 116 madalya ile gövde gösterisi yaptı!
Antalya'da düzenlenen dev organizasyonun ilk gününde milli sporcularımız fırtına gibi esti.
Antalya'da düzenlenen dev organizasyonun ilk gününde milli sporcularımız fırtına gibi esti.
67 ülkeden binlerce sporcunun katıldığı Türkiye Open 2026 turnuvasında poomsae kategorisinde mindere çıkan gençlerimiz adeta madalya yağmuru estirdi.
Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde sporculara madalyaları; Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Dünya Taekwondo Federasyonu Teknik Delegesi Usman Dildar, Dünya Taekwondo Federasyonu Poomsae Komite Üyesi Nuri Shirali, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya, Türkiye Taekwondo Federasyonu Genel Sekreteri Emrah Taşdemir, Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erişik, Türkiye Taekwondo Federasyonu Özel Kalem Müdürü Alper Kara, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cumhur Dönmez, Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Tosun, KPNP Avrupa Direktörü Abdullah Ünlübay, Türkiye Taekwondo Poomsae Milli Takım Teknik Direktörü Şaban Değirmenci ve Para Taekwondo Milli Takım Teknik Sorumlusu Halil İbrahim Mercimek takdim etti.
YARIN PARA TAEKWONDO BRANŞINDA HEM KYORUGİ HEM DE POOMSAE MÜSABAKALARI YAPILACAK Genç yeteneklerden elit sporculara kadar toplam 67 ülkeden 2 bin 552 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın para taekwondo branşında hem kyorugi hem de poomsae karşılaşmaları ile devam edecek.
Turnuvada 26-27 Mart tarihlerinde yıldızlar, 28-29 Mart’ta gençler, 30-31 Mart’ta ise büyükler kategorisindeki müsabakalar gerçekleştirilecek.
Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23