Hulusi Akar'dan dünyaya Kıbrıs mesajı

Hulusi Akar, temasları ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC'deki gelişmeleri anlık takip ettiklerini belirterek, "Temaslarımız sırasında KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşerek, neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Bizim her zaman her yerde söylediğimiz gibi, bütün platformlarda kullandığımız gibi Kıbrıs meselesi, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin milli meselesidir. Bunda bir sapma, herhangi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı. Akar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve refahının Türkiye için önemli olduğuna işaret ederek, KKTC için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptıklarını bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı.