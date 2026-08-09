Rallinin tarihini verdiler! Altında tahminler sil baştan

Yükselişin temel motoru olarak Asya'daki yatırımcıların mücevher yerine doğrudan külçe altına kayan talebini ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden başlayan girişleri gösteren RBC yetkilileri, "En olumsuz senaryoda bile altın 2027'de 3 bin 661 dolar gibi güçlü seviyelerde tutunacaktır. Merkez bankası alımlarının sürmesi halinde ise 5 bin 300 dolarlık zirve senaryosu güçlü şekilde masada kalmaya devam ediyor." dedi.