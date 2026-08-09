Rallinin tarihini verdiler! Altında tahminler sil baştan
Dev bankalar orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini güncelledi. Altın, küresel piyasalardaki dalgalı seyrine rağmen merkez bankalarının güçlü alımları ve güvenli liman talebiyle haftayı ocak ayından bu yana en yüksek seviyede tamamladı. Altı büyük yatırım bankası fiyat beklentilerini yukarı yönlü güncellerken, bazı kurumlar ons altında 2027’nin ilk yarısında 5 bin doların aşılabileceği öngörüsünde bulundu. İşte küresel altın piyasandaki son gelişmeler…