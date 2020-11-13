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Yaşam
11
Gelişen teknolojiye adeta kafa tutuyor! Antalya’da merak uyandıran görüntüler

2020-11-13 18:34:46
Gelişen teknolojiye adeta kafa tutuyor! Antalya’da merak uyandıran görüntüler

Bin rakımlı tepede zamana meydan okuyan 9 asırlık su değirmeni görenleri şaşırtıyor.

#1
Foto - Antalya’nın Akseki ilçesinde 9 asırlık tarihi su değirmeni, gelişen teknolojiye rağmen hizmet vermeye devam ediyor. Toroslardan gelen buz gibi suyla dönen değirmende günde 600-700 kilogram buğday öğütülüyor.

Antalya’nın Akseki ilçesinde 9 asırlık tarihi su değirmeni, gelişen teknolojiye rağmen hizmet vermeye devam ediyor. Toroslardan gelen buz gibi suyla dönen değirmende günde 600-700 kilogram buğday öğütülüyor.

#2
Foto - Antaya'nın, Akseki ilçesindeki su değirmeni, yaklaşık 8 asırdır toroslardan gelen buz gibi suyla dönüp, mis kokulu köy ekmekleri için buğday öğütüyor.

Antaya'nın, Akseki ilçesindeki su değirmeni, yaklaşık 8 asırdır toroslardan gelen buz gibi suyla dönüp, mis kokulu köy ekmekleri için buğday öğütüyor.

#3
Foto - Gümüşdamla Mahallesi’nde bulunan Zilan Deresi’ndeki su değirmeni, yaklaşık 884 yıldır ürünlerini öğütmek isteyen çiftçilere hizmet veriyor.

Gümüşdamla Mahallesi’nde bulunan Zilan Deresi’ndeki su değirmeni, yaklaşık 884 yıldır ürünlerini öğütmek isteyen çiftçilere hizmet veriyor.

#4
Foto - Babadan oğula geçen yöntemle işletilen tarihi su değirmeni, suyun tonluk değirmen taşını hareket ettirmesiyle asırlardır hiç ara vermedin çalışıyor.

Babadan oğula geçen yöntemle işletilen tarihi su değirmeni, suyun tonluk değirmen taşını hareket ettirmesiyle asırlardır hiç ara vermedin çalışıyor.

#5
Foto - Tarihi su değirmeni Gümüşdamla Mahallesi’nin yanı sıra çevredeki mahalle ve ilçe halkına da hizmet veriyor.

Tarihi su değirmeni Gümüşdamla Mahallesi’nin yanı sıra çevredeki mahalle ve ilçe halkına da hizmet veriyor.

#6
Foto - Değirmenin sahibi Veysel Kul, yaptığı açıklamada, atalarından kalan değirmende yıllardır tahılları suyun gücüyle öğüterek geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Değirmenin sahibi Veysel Kul, yaptığı açıklamada, atalarından kalan değirmende yıllardır tahılları suyun gücüyle öğüterek geçimlerini sağladıklarını söyledi.

#7
Foto - Teknolojinin gelişmesi nedeniyle işlerinin eskisi kadar yoğun olmadığını belirten Kul,

Teknolojinin gelişmesi nedeniyle işlerinin eskisi kadar yoğun olmadığını belirten Kul, "Bu değirmen 1130 yılında kuruldu. Atalarımızdan miras kalan kültürel değerlerimizi koruyup geliştirerek gelecek nesillere ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

#8
Foto - Tarihi su değirmeninde öğütülen ürünlerin lezzetinin daha farklı olduğunu söyleyen Kul, özel müşterilerinin olduğunu söyledi.

Tarihi su değirmeninde öğütülen ürünlerin lezzetinin daha farklı olduğunu söyleyen Kul, özel müşterilerinin olduğunu söyledi.

#9
Foto - Kul, Mahsulleri doğal yollarla öğütüp un haline getirirken teknolojik imkanlardan yararlanmadıklarını vurgulaladı.

Kul, Mahsulleri doğal yollarla öğütüp un haline getirirken teknolojik imkanlardan yararlanmadıklarını vurgulaladı.

#10
Foto - Bu mesleğin ata mesleği olduğunu söyleyen Kul, “Babam 45 sene bu değirmeni çalıştırdı. Babamdan önce dedem çalıştırıyormuş. Ben mesleği babamın yanında öğrendim. Altıncı kuşak olarak mesleği 20 yıldır yapıyorum. Su değirmeni hala dönmekte. Şu an kepekli un öğütüyoruz. Nesilden nesile devam ettiriyoruz

Bu mesleğin ata mesleği olduğunu söyleyen Kul, “Babam 45 sene bu değirmeni çalıştırdı. Babamdan önce dedem çalıştırıyormuş. Ben mesleği babamın yanında öğrendim. Altıncı kuşak olarak mesleği 20 yıldır yapıyorum. Su değirmeni hala dönmekte. Şu an kepekli un öğütüyoruz. Nesilden nesile devam ettiriyoruz " diye konuştu. Değirmen arıza yapınca usta bile bulamadığını ifade eden Kul, “Dolayısı ile değirmenin tamirini kendim yapıyorum. Yıl boyunca da değirmeni açık tutuyorum. Değirmeninde günlük 650-700 kilo buğday öğütülüyor. Bizim değirmen kurulduğu yıllarda çevrede 16 değirmen bulunuyordu. Şu anda sadece çalışan bizim değirmenimiz kaldı. Bölgemizde Taşlıca mahallesi Murtiçi mevki yakınlarındaki Ferfir denilen bölgede de ayakta bir değirmen var. Burada un öğütülmüyor. Şu onda orası turistik amaçlı kullanılıyor. Eskiden Beyşehir, Seydişehir ve Derebucak ilçelerinden develerle buğday öğütmeye getirirlermiş. Ürününü öğütmek için insanlar 20-25 gün sıra beklermiş" dedi.

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