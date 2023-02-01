Gelin kaynana iş kurdu olanlar oldu! Herkes bunu konuşuyor

Doğanyol’da yaşayan ev hanımlarına destek olmak için kooperatif kurmaya karar verdiklerini ifade eden gelin Nursel Kayan ise “Doğanyol’da Kur’an kursu hocasıyım. Kursta hocalık yaparken hanımlarla konuştuğumuz zaman süt ve peynir satımı konusunda sıkıntıları olduklarını dile getirirlerdi. Bizde kayınvalidemle kadınlardan sütleri alıp peyniri biz işleyelim kadınların maddi anlamda kazanım sağlayabiliriz diye düşündük. Daha sonra kooperatif desteklerini duyduk. Kayınvalidemle ilgili bakanlığa başvuru yaptık. Başvurumuz gecen onaylandı. Daha sonra 7 hanım bir araya gelerek kooperatifi kurduk. İki aydır kayınvalidemle birlikte üretime başladık. Kadınların elinin değdiği her yer temiz olduğu için ürünlerimize katkı maddesi koymadığımız için güvenle satıyoruz. Sütü kadınlardan temin ettiğimiz için hem temiz yerden geliyor hem de yağlı geliyor. İlçemize, kadınlara destek olabilmek için kayınvalidem ve diğer hanımlarla birlikte kooperatifi kurduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.