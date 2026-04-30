'Gelin Hazineleri' Rusya’da Ermitaj Müzesi’nde sergilenmeye başladı

Koleksiyonun, dünyanın başka ülkelerinde de yer alan prestijli müzelerde de sergilenmesi planlanıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında ABD’de New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yapmış, geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini programa katılan farklı ülkelerin liderlerinin eşlerine tanıtmıştı. Programda, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinlikleri de defileyle tanıtılmıştı. - Anadolu’nun hikayeleriyle şekillenip Türk kadınının el emeğine dönüşen koleksiyon “Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Bir Yolculuk” isimli sergi, Anadolu’nun bilgi, birikim ve hikayeleriyle şekillenen, çeşitli biçim ve süsleme özellikleriyle farklı duyguları dile getiren, Türk kadınının paha biçilemez el emeğinin bulunduğu çeyiz temalı eser ve ürünlerden meydana geliyor.