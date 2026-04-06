Gelin Hanım’ın Ofisi Değil, Rüşvetin Vize Merkezi! Bursa’yı Parsel Parsel Aile Havuzuna Akıtmışlar!
Bursa'daki milyarlık rüşvet ve yolsuzluk ağının bilinmeyen detayları, ortaya çıktı. "Hırsızlığın başı Bursa'da dönüyor" diyen bir akraba ihbarıyla da genişleyen soruşturmada imar onayları için Mustafa Bozbey'in gelininin sahibi olduğu Nilüfer'deki Tiba Mimarlık'ın vize merkezi olarak kullanıldığı, projesi Bozbey İnşaat tarafından çizilen Bozbey Apartman tabelalı binaların ise paravan şirketler üzerinden düşük bedellerle aile havuzuna aktarıldığı belgelendi. İşte detaylar...