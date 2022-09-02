Gelin gittiği ilçede kooperatif kurdu... Tam 17 kişiye istihdam sağladı

"Ben apartmanda büyüdüm. Hiçbir bir işi bilmiyordum. Ne ahır görmeyi, ne ekmek yapmayı, ne yufka yapmayı, ne peynir yapmayı biliyordum. Kayınvalidem, eltim vardı, onlar yapıyorlardı. Onlardan baka baka, inek nasıl sağılır, camız nasıl sağılır, peynir nasıl yapılır, kaymak nasıl yapılır, koyun nasıl sağılır hepsini öğrendim. 35 yıl oldu evleneli. Hiçbir şeye yok demedim. Şehirde büyüdüm ama ben bunu yapmam, bunu bilmiyorum demedim. Bütün işleri yaptım. Hepsini de öğrendim. Demek ki dedim o işler bugünler içinmiş. Şimdi Allah'ın gününe şükürler olsun. Her işimizi de yaparız. Şimdi bütün şehri bana verseler, istemiyorum şehirde yaşamayı. Kayseri'ye gidiyoruz, 1-2 saate işimizi bitirip geri köye geliyoruz. İlçemiz çok güzel, çok nezih, temiz. İnsanlar iç içe, herkes birbirine güveniyor."