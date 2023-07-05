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Yaşam
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Gelenler bakın neden hemen kaçıyorlar! Aldığı yeni ev adeta kâbusu oldu

2023-07-05 11:43:25
Gelenler bakın neden hemen kaçıyorlar! Aldığı yeni ev adeta kâbusu oldu

Antalya'da yaşayan Merve Sümer, 3 yıl önce satın aldığı evin duvarlarında çatlaklar oluşunca ev sahibi olmanın mutluluğu kursağında kaldı. Bu yüzden evine misafir bile gelmek istemediğini belirten 3 çocuk annesi Sümer, "Gelenler çay, kahve içip kaçıyorlar, bu nasıl ev diyorlar" dedi.

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Foto - Gelenler bakın neden hemen kaçıyorlar! Aldığı yeni ev adeta kâbusu oldu

Serik ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Merve Sümer, 3 yıl önce büyük umutlarla ilk kez ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Daha sonra evinde meydana gelen duvardaki çatlaklar en büyük kabusu oldu. Evinde oturmakta zorlanan ve korku yaşayan kadın, hukuki yollara başvurdu. Müteahhidin 3 ayda bir usta gönderip evde tadilat yaptırdığını buna rağmen yine çatlakların meydana geldiğini söyleyen Sümer, "Dışarıdan kamyon geçtiği zaman çocuklarımı alıp dışarı kaçıyorum" dedi.

#2
Foto - Gelenler bakın neden hemen kaçıyorlar! Aldığı yeni ev adeta kâbusu oldu

Artık evde yaşamak istemediğini belirten Merve Sümer, "Ben bu evi 3 yıl önce aldım. Her gün biz bu evde çatlaklarla yaşıyoruz. Akşam dua ederek yatıyoruz. Müteahhide sorduğumuzda, "Binada oturma var" dedi. Binada oturma filan yok. 3 ayda bir eve usta gönderiyor. Tadilât yapıp gidiyor. Sonra duvarda ince bir çizgi oluşuyor, sonra kalın yarıklar oluşuyor. Yoldan bir kamyon geçtiği zaman sarsıntıdan çocuklarımı alıp dışarı kaçıyorum. Ben ev almak istedim, ölüm almak istemedim ki. Kesinlikle ben bu evde yaşamak istemiyorum. Zaten her türlü hukuki yola başvurdum. Hiç kimse evimize oturmaya gelmek istemiyor. Gelenler çay, kahve içip kaçıyorlar bu ev nasıl bir ev diyorlar. Duvardaki çatlaklardan yan komşumu görebiliyorum. Ben bu evi aldığıma pişmanım, bu evde ölmek istemiyorum. Her gün çocuklarım yatarken üzerine beton parçaları düşüyor. 5 yılda oturur diyor müteahhit, ev 5 yılda oturmaz 5 yıl sonra müteahhidin evle ilgili sorumluluğu biter sadece" şeklinde konuştu.

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