Gelecek pırıl pırıl yetişiyor! Çocuklar yerli imkanla otonom araç üretti

Deneyap Kart'ı anlatan Aygen, "Bizim yurt dışından çok fazla ithal ettiğimiz ürün var. Bu ürünlerin en başında mikro işlemciler geliyor belki de. Bu mikro işlemcilerin yerini alan bir milli kart var. Bu milli kart, yazılımından tutun kodlamasına kadar bizim müdahale edebildiğimiz bir kart. Bir geliştirme yapacağımız zaman direkt müdahale edebiliyoruz. Öğrencimiz proje geliştirirken bir ihtiyaç doğduğunda bu ihtiyaca yönelik geliştirmeler ve değiştirmeler yapabiliyoruz. Hem bizim gayrisafi milli hasıla korumak adına ülkemizde geliştirilmiş büyük proje aslında. Öğrencilerimizde burada şu anda yarışmaya hazırlanıyorlar. Yurt dışından gelen ürünlerin yerine kullanılabilecek bir ürün" ifadelerini kullandı. Yarışmanın tek şartının Deneyap Kart kullanmak olduğunu belirten Aygen, "Bir proje yarışmamız var. Biz öğrencilerin ya da kişilerin ki bu kişiler ortaokul, lise ve üniversite seviyesindeki tüm öğrencilerin başvuru yapmasını istiyoruz. Projelerini geliştirmelerindeki tek şartımız bizim ana işlemci olarak Deneyap kartlarını kullanmalarını istiyoruz. Deneyap kullandıkları projelerini bir yere göndermeden, bir yere çağırmadan direkt sistem üzerinden başvuru yaptırıyoruz. Başvurular sonrası değerlendirmeler yapılacak. Türkiye ve dünya üzerinden gelen başvurulardan yapılan kategorinin birincisi çıkarılacak. Daha sonra insanlar bu kategoriler arasında yarışıp Türkiye ve dünya genelindeki dereceler için çıkacaklar. İlk 3'e güzel ödüllerimiz var. Birinciye 50 bin üniversite seviyesinde, ikinciye 40 bin, 3'üncüye 30 bin. Ortaokul ve lise seviyesinde yine bunlar ayrı ayrı; birinciye 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye 30 bin ödüllerimiz var. Yarışma ilk başvurumuz birinci aşama 13 Şubat'ta sonlanacak" ifadelerini kullandı. Burada bluetooth kontrol edilebilen otonom bir araç yaptıklarını ifade eden Tarık Hamdi Kıyı, "Araba projemizde iç tasarım olarak motor sürücüsünü kullandık. Yerli ve milli imkanlarla sağlanmış kartı kullanıyoruz, kodlama amaçlı. Bu bir mikro denetleyici. Bluetooth sürücüsü ile arabayı hareket ettirmeyi düşüyoruz. Burada bluetoothla kontrol edilebilen otonom bir araç yaptık. Deneyap Kart sayesinde bu araç uzaktan kontrol edilebilinecek" dedi. Ahmet Asar Çoban, "Deneyap Kart Projesi için birkaç proje hazırlıyoruz. Araba projemizde Deneyap Kart kullanarak kodlamayla birlikte bunları optimize ettik. Yarışmaya daha bir ay olduğu için bu proje çalışma aşamasında. İnşallah da bir aya bitireceğiz" şeklinde konuştu.