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Yaşam
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Gelecek adına korkutan manzara! O nehrin debisi 4 yıldır azalıyor

2024-09-21 18:06:30
Gelecek adına korkutan manzara! O nehrin debisi 4 yıldır azalıyor

Edirne için can suyu olan Tunca Nehri’nin debisi son 4 yıldır düşüyor.

#1
Foto - Gelecek adına korkutan manzara! O nehrin debisi 4 yıldır azalıyor

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor. Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.

#2
Foto - Gelecek adına korkutan manzara! O nehrin debisi 4 yıldır azalıyor

Nehrin debisinin 7 metreküp/saniyeye düşmesi nedeniyle nehir yüzeyini su mercimekleri kapladı.

#3
Foto - Gelecek adına korkutan manzara! O nehrin debisi 4 yıldır azalıyor

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, Tunca Nehri'nin uzun jeolojik dönem sonucunda oluştuğunu ve kısa sürede kaybolmayacağını belirtti.

#4
Foto - Gelecek adına korkutan manzara! O nehrin debisi 4 yıldır azalıyor

Nehrin debisinin düşmesinin iki önemli nedeni olduğunu ifade eden Uludağ, "Bir tanesi iklimde meydana gelen salınımlara bağlı olarak kurak ve nemli dönemlerin sonucunda ortaya çıkan durum. 2005'den 2018'e kadar Tunca Nehri'nde ciddi taşkınlar meydana geldi çünkü nemli bir periyot yaşadık. Arkasından kurak periyoda girdik. Kurak periyodun içinde debinin düştüğünü görüyoruz." dedi.

#5
Foto - Gelecek adına korkutan manzara! O nehrin debisi 4 yıldır azalıyor

Uludağ, debinin düşmesinin bir diğer nedeninin ise yukarı havzası Bulgaristan'da olan nehrin, içme suyu, tarım ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılması olduğunu vurguladı.

#6
Foto - Gelecek adına korkutan manzara! O nehrin debisi 4 yıldır azalıyor

Yaşanan kuraklık durumunun doğal bir süreç olduğunu aktaran Uludağ, iklimin sürekli değiştiğini belirtti.

#7
Foto - Gelecek adına korkutan manzara! O nehrin debisi 4 yıldır azalıyor

Nehirde önceki yıllarda yaşanan taşkınların yeniden olabileceğini ifade eden Uludağ, planlamaların kurak döneme göre yapılmasının ciddi sorunları beraberinde getirebileceğine dikkati çekti.

#8
Foto - Gelecek adına korkutan manzara! O nehrin debisi 4 yıldır azalıyor

#9
Foto - Gelecek adına korkutan manzara! O nehrin debisi 4 yıldır azalıyor

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