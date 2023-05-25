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Geleceğin doktorlarından büyük rezillik! Gel de hastaları bunlara emanet et

2023-05-25 10:53:59
Geleceğin doktorlarından büyük rezillik! Gel de hastaları bunlara emanet et

Akdeniz Üniversitesi'nde doktor adayı olan Tıp Fakültesi öğrencilerinin kopya yöntemi ağızları açık bıraktı. Eski kopya yöntemleri, yerini işte böyle dijitale bıraktı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan 7 öğrencinin online sınavda yaptığı hile duyanları şoke etti. Sınav sırasında bağlantısını koparan öğrencilerin bilgisayarına, başka İnternet Protokolü (IP) adresine sahip öğrencilerin bağlanarak soruları yanıtladığı tespit edildi. Pandemi döneminde eğitim hayatına giren online eğitim ve online sınav, deprem sonrasında yeniden gündeme geldi. Depremzede üniversite öğrencilerine kolaylık sağlanması için üniversiteler, devam zorunluluğunu kaldırıp hibrit eğitime geçti. Bazı sınavlarsa çoğunlukla online gerçekleştiriliyor. AÜ de online sınav ve hibrit eğitim veren üniversitelerden. Ancak online sınava giren bazı öğrenciler sistemi aldatmanın yollarını arayıp açık bulmaya çalışıyor.

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Foto - Geleceğin doktorlarından büyük rezillik! Gel de hastaları bunlara emanet et

BAŞKALARINI SINAVA SOKTULAR AÜ Tıp Fakültesi'nde online sınav için tüm şartları yerine getiren öğrenciler, sınava girip soruları yanıtladı. Üniversitenin hazırladığı sistem sayesinde yaptıkları her hareket sistem üzerinde iz bırakan öğrenciler, aynı zamanda kamera sayesinde de anlık kayıt altına alındı. Sınav sırasında öğrencilerin bazıları önce kendi bağlantılarını kopardı, ardından o öğrencilerin bilgisayarına bir başka bilgisayardan bağlananlar sınava devam etti. Sınav sonunda tüm öğrencilerin sistemden IP taramasını yapan kurul, 7 öğrencinin hilesini tespit etti. Sınava başlama IP adresi ile bağlantı koptuktan sonraki IP adresinin farklı olduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayıldı. Mardin'den sınava giriş yapan bir öğrencinin bağlantı koptuktan sonra Şırnak'tan bir IP adresi ile sınava devam ettiği saptandı.

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Foto - Geleceğin doktorlarından büyük rezillik! Gel de hastaları bunlara emanet et

"SİSTEMİN YANILMA PAYI YOK" AÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Sarıkçıoğlu, sistemin amacının sınavda soruları bilenle bilmeyenlerin ayrılması olduğunu söyledi. Kopya ya da hileye başvuran öğrenciler olduğunu ancak tüm öğrencilere 'hile yapmaz, kopya çekmez' anlayışıyla yaklaştıklarını, yine de münferit olaylarla karşılaştıklarını söyledi. Prof. Dr. Sarıkçıoğlu, "Öğrencilerin sınav boyunca yaptıkları her şey hem kamera tarafından kaydediliyor hem de sistem üzerinde hangi soruya cevap vermiş, hangi sorunun cevabını geriye dönüp değiştirmiş görebiliyoruz. Aynı zamanda sistem, IP ile bağlantı kopması sonrası IP değişikliğini de bildiriyor. Buna bakınca görebiliyoruz. Bir öğrenci aynı anda hem Mardin'de hem de Şırnak'tan sınava giremez. Bu şekilde tespit ettiklerimizin sınavı geçersiz sayıldı" dedi. Prof. Dr. Sarıkçıoğlu, sınavda hileye ya da kopyaya başvurmadan başarılı olan öğrencilerin sayısının daha fazla olduğunu sözlerine ekledi. 7 öğrenci dışında bazı öğrencilerin de uygun kamera açılarını sağlayamaması, öğrencinin net şekilde görülmemesi nedeniyle sınavının geçersiz sayıldığı öğrenildi.

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