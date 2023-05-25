2023-05-25 10:53:59 Geleceğin doktorlarından büyük rezillik! Gel de hastaları bunlara emanet et
Akdeniz Üniversitesi'nde doktor adayı olan Tıp Fakültesi öğrencilerinin kopya yöntemi ağızları açık bıraktı. Eski kopya yöntemleri, yerini işte böyle dijitale bıraktı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan 7 öğrencinin online sınavda yaptığı hile duyanları şoke etti. Sınav sırasında bağlantısını koparan öğrencilerin bilgisayarına, başka İnternet Protokolü (IP) adresine sahip öğrencilerin bağlanarak soruları yanıtladığı tespit edildi. Pandemi döneminde eğitim hayatına giren online eğitim ve online sınav, deprem sonrasında yeniden gündeme geldi. Depremzede üniversite öğrencilerine kolaylık sağlanması için üniversiteler, devam zorunluluğunu kaldırıp hibrit eğitime geçti. Bazı sınavlarsa çoğunlukla online gerçekleştiriliyor. AÜ de online sınav ve hibrit eğitim veren üniversitelerden. Ancak online sınava giren bazı öğrenciler sistemi aldatmanın yollarını arayıp açık bulmaya çalışıyor.