Geleceğin doktorlarından büyük rezillik! Gel de hastaları bunlara emanet et

"SİSTEMİN YANILMA PAYI YOK" AÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Sarıkçıoğlu, sistemin amacının sınavda soruları bilenle bilmeyenlerin ayrılması olduğunu söyledi. Kopya ya da hileye başvuran öğrenciler olduğunu ancak tüm öğrencilere 'hile yapmaz, kopya çekmez' anlayışıyla yaklaştıklarını, yine de münferit olaylarla karşılaştıklarını söyledi. Prof. Dr. Sarıkçıoğlu, "Öğrencilerin sınav boyunca yaptıkları her şey hem kamera tarafından kaydediliyor hem de sistem üzerinde hangi soruya cevap vermiş, hangi sorunun cevabını geriye dönüp değiştirmiş görebiliyoruz. Aynı zamanda sistem, IP ile bağlantı kopması sonrası IP değişikliğini de bildiriyor. Buna bakınca görebiliyoruz. Bir öğrenci aynı anda hem Mardin'de hem de Şırnak'tan sınava giremez. Bu şekilde tespit ettiklerimizin sınavı geçersiz sayıldı" dedi. Prof. Dr. Sarıkçıoğlu, sınavda hileye ya da kopyaya başvurmadan başarılı olan öğrencilerin sayısının daha fazla olduğunu sözlerine ekledi. 7 öğrenci dışında bazı öğrencilerin de uygun kamera açılarını sağlayamaması, öğrencinin net şekilde görülmemesi nedeniyle sınavının geçersiz sayıldığı öğrenildi.