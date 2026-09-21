Elinde patladı bu oyuncular... Olay sözler edildi çoğu için: Galatasaray'da 78.5 milyon euroya sadece 1 asist!
Galatasaray'da yeni gelen oyunculardan beklenen katkı gelmedi.
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Galatasaray'da yeni gelen oyunculardan beklenen katkı gelmedi.
Yaz transfer döneminde 5 takviye yapan Galatasaray'ın yeni isimleri performanslarıyla tartışma konusu oldu. Sarı-kırmızılılar, toplam 78.5 milyon euro ödediği isimlerden sadece 1 asistlik skor katkısı
Yaz transfer dönemine Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu renklerine bağlayan Galatasaray, bu isimlerden henüz beklediği verimi alabilmiş değil.
Galatasaray 5 yeni transferi için toplam 78.52 milyon euro öderken, bu futbolculardan gol katkısı alamadı. Sadece Batrakov'un 1 asistinin olması dikkat çekti.
Fransız stoper Bitshiabu ise süre dahi alabilmiş değil.
Rafael Leao: 4 maç, 230 dakika, 0 gol, 0 asist.
Aleksey Batrakov: 5 maç, 230 dakika, 0 gol, 1 asist.
Deniz Gül: 4 maç, 155 dakika, 0 gol, 0 asist.
Lesley Ugochukwu: 5 maç, 62 dakika, 0 gol, 0 asist.
El Chadaille Bitshiabu: Toplam 3 maçta kadroda olmasına karşın henüz süre alamadı.
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