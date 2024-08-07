Gediz Ovası kırmızıya büründü

Saruhanlı ilçesinde 5 bin dekar alanda kurutmalık domates üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Geçmiş yıllarda domates bir miktar para kazandırmış olsa da bu yıl ekonomik şartlardan para kazandırmaz oldu. Üretici ürününü tarlada bırakmamak için domatesi işlemeye çalışıyor. Ürettiğimiz kurutmalık domatesi, dış piyasada çeşitli ülkelere gönderiyoruz. Geçen yıl 70 TL olan domatesin fiyatı, bu yıl daha belli değil. 100 TL'nin altında kalmamasını temenni ediyoruz. Çünkü maliyetlerin yüksekliği, bizi 100 TL'nin altına satmamaya yönlendiriyor. Şu anda domates fiyatları çok düşük ve kurtaramayız" dedi.