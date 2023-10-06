Geçtiğimiz haftalarda linç edilmişti! Tamer Karadağlı atacağı adımları açıkladı

Devlet Tiyatroları olarak sanat alanında değişip geliştiklerini anlatan Karadağlı, “Türk Tiyatrosunu yerli ve milli birikimle harmanlayarak yenilikçi, çoğulcu, modern, cesur, hızlı üretebilen, barışçıl anlayışla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Hedefimiz bu anlayışı Dadaşlarla buluşturmak. Ev sahipliğinizle Erzurum'un meşhur kışını yaza çevirdiğiniz için sizleri sevgiyle selamlıyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma bu nadide şehrimize bıraktıkları yürekleri ve emekleri için teşekkür ediyorum. Oyuncu arkadaşlarım sahnede olmanın değerini bilsinler. İdari görevin getirdiği bazı yükümlülükler elbette var. Bizler yeni bir enerji ve vizyonla yola çıkacağız. Bu noktada memuriyetten gelmediğim için daha kararlı ve cesur ilerleyebiliyor, kendimi belli kalıplara sıkışmış hissetmiyorum. İnşallah bu durum tiyatromuz için bir artı olur. Yapabildiğimiz şeyleri yapıp, Devlet Tiyatrolarını eski şaşalı günlerine döndürmek için uğraşmalıyız” dedi.